»Vdova« iz Pordenona

Našo lokalno, sicer ne ravno plodovito, stoner rok sceno je pred leti razgibala ustanovitev benda Veuve. Trije mladi fantje, doma iz pordenonske pokrajine, so leta 2014 osnovali temelje za nov glasbeni projekt, tokrat pa postavljamo pod drobnogled njihovo najnovejšo ploščo Fathom.

Pevec in basist Riccardo Quattrin ter kitarist in pevec Felice Di Paolo sta se spoznala v šolskih klopeh in bila med redkimi, ki so poslušali alternativne bende, kot sta na primer Kyuss in Colour Haze. Iz ljubezen do puščavskih ritmov sta bolj za šalo kot zares začela z vajami. Kmalu se jima je pridružil še bobnar Andrea Carlin, skupina pa je v kratkem začela s koncertiranjem. Poleg nekaterih avtorskih pesmi je preigravala tudi pesmi bendov Black Sabbath, Truckfighters in Saint Vitus. Člani zasedbe so izbrali ime Veuve (iz francoščine vdova), saj se jim je beseda zdela dekadentna, a tudi kar imenitna. Že leta 2015 so fantje izdali prvo istoimensko kratko ploščo, na kateri je šest komadov. Album je zagledal luč v samozaložbi, zanj sta značilni stoner nostalgija in fuzz kitare. Leto kasneje sem jim prvič prisluhnil na festivalu Pietrasonica in bil prijetno presenečen. Med nastopom so predstavili tudi prvenec Yard in dokazali dokajšnji napredek.

Proti koncu leta 2017 je zasedba podpisala pogodbo z neodvisno založbo Argonauta Records, kitarista Di Paola pa je zamenjal Stefano Crovato. Z novim članom se je bend odpravil v studio, posnel sedem komadov, lani pa je končno izšel nov plošček Fathom. Očitno je, da so fantje »zrasli«, pesmi so veliko bolj popolne, kompleksne in za stopničko boljše od prejšnjih. Skladbi, kot sta Death Of The Cosmonaut in Low In The Air, spominjata na stoner velikane, a ne samo to: Following je na primer pravi glasbeni biser, v katerem se Quattrin za trenutek spremeni v pevca angleške skupine Muse Metthewja Bellamyja! The Unseen je ravno tako nadpovprečna pesem, na nivoju ameriškega benda Baroness, s prekrasnim dvoglasnim zaključkom.

Fathom je pravo vesoljsko popotovanje, med katerim srečamo tudi Pink Floyde in skupino Motorpsycho. Trojčku iz Pordenona želim vsaj polovico njihove slave ...

Fathom

Veuve

Space stoner

Argonauta Records, 2019

Ocena: ★★★★ 1/2