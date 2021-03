Večni Peter Pan pank roka

Single Album. Tako, zelo preprosto. Pa čeprav so ga prvotno nameravali nasloviti Double Album. »Nabrali smo kar nekaj komadov in odločil sem, da bomo novo dvojno ploščo imenovali Double Album. Ko pa smo bolje prisluhnili novim skladbam, je bilo očitno, da jih je bilo veliko za v smeti,« razlaga lider ameriške skupine NOFX Fat Mike. »Zato smo se osredotočili na deset pesmi in seveda naslov ploščka spremenili v Single Album.« NOFX so pač taki: preprosti, samoironični, večkrat komedijantski, tipičen pank rok bend. Nova plošča Single Album je prišla na police prejšnji teden.

Skupina NOFX igra že skoraj štirideset let, saj so jo fantje ustanovili daljnega leta 1983. Bend prihaja iz Kalifornije, točneje iz mesta Berkeley. Glasbeni projekt je nastal že v šolskih klopeh. Takrat so skupino sestavljali pevec in basist Mike Burkett, bolje znan s psevdonimom Fat Mike, kitarist Eric Melvin in bobnar Erik »Smelly« Sandin. Leta 1991 so v skupino sprejeli še kitarista Aarona »El Hefe« Abeyto in s to postavo nastopajo še danes.

NOFX so v dolgi glasbeni karieri izdali štirinajst studijskih ploščkov, veliko pa so sodelovali tudi pri drugih pank zbirkah oziroma projektih. Lani poleti smo na primer poročali o split albumu West Coast vs. Wessex, ki so ga ameriški pankrokerji posneli z angleškim kantavtorjem Frankom Turnerjem. Za zasedbo NOFX lahko mirne duše trdimo, da so svetovna pank rok ikona. Kar preverite, koliko priredb njihove uspešnice Linoleum obstaja na glasbenem portalu Youtube. In ravno vsem tem manj znanim glasbenikom so se Fat Mike in ostali oddolžili s čisto novo priredbo komada, ki tokrat nosi naslov Linewleum. Videoposnetek pesmi pa je dejansko kolaž vseh posnetkov, v katerih igrajo druge zasedbe. Ob novi verziji pesmi Linewleum je na novi plošči Single Album še kup dobrih komadov – in niso vsi pank rok obarvani. The Big Drag je na primer skoraj šest (!) minut dolga uvodna skladba, ki s pankom nima nič skupnega. Fish In A Gun Barrel je reggae dub komad, tudi Doors And Fours je počasnejša rok pesem. NOFXi pa še znajo pritisniti na plin, in sicer v komadih I Love You More Then I Hate Me, Fuck Euphemism – pesmi proti spolni diskriminaciji, My Bro Cancervive Cancer in Grieve Soto, v kateri Fat Mike pripoveduje o izgubi prijatelja Stevea Sota skupine Adolescents.

Na koncu je treba priznati, da je NOFX še vedno zelo dober bend, večni Peter Pan pank roka.

NOFX

Single Album

Pank rok

Fat Wreck Chords, 2021