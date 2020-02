»Vedno sem se počutil v vseh ozirih Tržačan«

Boris Pahor rad poudarja pomen spomina, potrebo, da ne bi pozabili – na dogodke, ljudi, zgodovino. O njegovi 106 let dolgi poti pričajo številna leposlovna dela, eseji, dnevniki, biografije, intervjuji. Še eno ploščico k mozaiku spomina so v teh dneh dodali pri Mladinski knjigi, kjer je pravkar izšla knjiga Tako mislim. Zbirko Pahorjevih citatov so danes predstavili v Domu knjige v Kopru, kjer je starosto tržaških pisateljev pričakalo res veliko ljudi. Ob njem sta sedela urednik Zdravko Duša in novinarka Radia Koper Neva Zajc. Predstavitve se je udeležil tudi kulturni minister Zoran Poznič.

Knjigo Tako mislim bogatijo fotografije iz Pahorjevega osebnega arhiva in raznih fotografov, zlasti podobe Trsta, katerim je oblikovalec Pavle Učakar vlil novo življenje. In ravno s Trstom se zbirka citatov tudi začne. »Brez ošabnosti lahko rečem, da sem se počutil v vseh ozirih Tržačan in Slovenec v domačem mestu,« je dejal Pahor in ošvrknil Ljubljano, »ki na Trst gleda kot na pritiklino« in se ne zaveda, »da je tudi slovensko mesto«.