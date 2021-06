Veliko več kot banalna zbirka priredb

Ameriški stoner rokerji Monster Magnet nam ponujajo nekaj nove, sveže glasbe. Pozor, ne ravno nove, saj je plošča A Better Dystopia zbirka priredb starejših komadov iz 60. in 70. let. Gre za izbor manj znanih pesmi bendov, ki so proti koncu 60. in predvsem v 70. letih prejšnjega stoletja igrali proto metal in izrazito psihedelični, tako imenovani acid ter space rock. Plošček je tudi tokrat izdala nemška založba Napalm Records.

Skupina iz New Jerseyja Monster Magnet je tako spet med nami, in sicer s ploščo, ki je sad svetovne pandemije covida-19. »Ko je lani izbruhnila pandemija, smo z bendom bili na evropski turneji,« je v nekem intervjuju pojasnil pevec in lider benda Dave Wyndorf. »Po koncertu v Milanu bi bili morali še za teden dni v Španijo, vendar smo se odločili, da turnejo prekinemo in se vrnemo domov. Kmalu so nas seznanili, da bodo tudi dodatni ameriški nastopi morali počakati na boljše čase. Sklenili smo, da bomo karanteno preživeli vsi skupaj. “Zasedli” smo bobnarjevo hišo in vadili nove komade,« je dejal pevec in zaupal, da si je že dolgo želel izdati plošček z glasbenimi priredbami. »Gre za komade bendov, ki so s svojo glasbo pripomogli k nastanku skupine Monster Magnet. Te pesmi smo poslušali na začetku kariere in jih še danes, ko potujemo z našim avtobusom po turnejah ali pa v zaodrju pred kakim nastopom.«

Wyndorf in njegovi so nalašč izbrali manj znane pesmi. »Kakšen smisel bi imela glasbene priredbe komada Highway To Hell?« je z namigom na uspešnico skupine AC/DC odločitev utemeljil pevec. Uvod v album A Better Dystopia je The Diamond Mine, poklon radijskemu dj-ju Davu Diamondu, ki je v 60. letih redno vrtel komade številnih psihedeličnih bendov. Takoj za tem pa klasika angleškega vesoljskega roka, Hawkwind in njihova Born To Go. Epitaph For A Head je bolj prog rok skladba, Solid Gold Hell skupine The Scientists pa nekoliko mračnejši komad. Be Forewarned je bluz rok pesem, nato pa spet sedemo v raketo in se odpeljemo na daljšo vožnjo po vesolju s komadom Mr. Destroyer benda Poobah! Plošča dosega tu svoj višek. Na nivoju je tudi čvrsta in rokerska When The Wolf Sits. Sledi še šamanska psihedelija pesmi Death, ritem pa se ponovno pospeši s komadoma Motorcycle (Straight To Hell) in Learning To Die.

A Better Dystopia ni banalna zbirka glasbenih priredb, pač pa odlična priložnost, da spoznate vrsto manj znanih, a zelo dobrih starih bendov, ob tem pa prisluhnete zimzelenim »gospodom vesolja« Monster Magnet.

A Better Dystopia

Monster Magnet

Vesoljski rok, stoner

Napalm Records, 2021