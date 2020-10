Vezi in vezalke

Daniele Luchetti, ki nam je s pomočjo filmske kamere posredoval že celo vrsto zanimivih filmskih zgodb, naj omenimo le filma Il portaborse in Mio fratello è figlio unico, se je tokrat lotil režije celovečerca, ki ga je spet povzel po romanu neapeljskega pisatelja Domenica Starnoneja. Pred petindvajsetimi leti je namreč prav Luchetti posnel delo La scuola, v katerem je sicer združil celo dve Starnonejevi knjigi.

Celovečerec Lacci je dokaj kruta pripoved o radijskem novinarju, ki sredi osemdesetih let živi med Neapljem, kjer ima družino, ženo in otroka, in Rimom, kjer vodi priljubljeno oddajo, posvečeno knjigam. V prestolnici Aldo nima samo službe, ampak tudi mlado kolegico, ki je medtem postala njegova ljubica. Lacci iz naslova so vezi, a tudi tesno privezane vezalke: film opisuje prekinitev družinskega življenja, za katero je seveda odgovoren oče, ki v tistem trenutku izbere novo pot in seveda lahkotnejšo atmosfero. Kljub vsemu pa se nekaj let kasneje kesa in se vrne domov, k ženi in otrokoma, pa čeprav ta odločitev ne vodi k srečnemu vsakdanu, ker so njegove prejšnje izbire že hudo načele družinske vezi.

Luchettijev film, pri scenariju za katerega sta sodelovala tudi Domenico Starnone in Francesco Piccolo, je tako razmišljanje o družini, njenem pomenu in globokih ranah, ki ostanejo včasih nezaceljene, kar seveda privede tudi do maščevanja.

Svojevrstni »carnage« pa je kljub nekaterim pomanjkljivostim zanimiva iztočnica za razmišljanje o posledicah, do katerih lahko privedejo mogoče nepremišljene odločitve. Iste izbire, ki se, če jih opazujemo z drugačnega zornega kota, seveda zdijo tudi sprejemljive.

Lacci

Italija 2020

Režija: Daniele Luchetti

Igrajo: Luigi Lo Cascio, Alba Rohrwacher, Laura Morante, Linda Caridi, Massimo Giannini in Giovanna Mezzogiorno