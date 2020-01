Vila z gosti

Pod filmsko zgodbo se podpisuje tudi tržaška scenaristka Valentina Ferlan, ki je sicer soproga rimskega režiserja in avtorja celovečerca Ivana De Mattea. Mož in žena sta štiriročno napisala noir pripoved, ki sta jo postavila v oddaljeno in globoko provinco italijanskega severovzhoda, v lepo vilo, seveda bogate družine, ki živi v mestecu Bassano del Grappa. V soboto ob 20. uri bosta o njej spregovorila v tržaškem kinu Giotto.

Na velikem posestvu neutrudljivih garačev, ki so si v preteklosti s trudom zgradili mogočno imetje, sledimo življenju Giorgia in Dilette, moža in žene, ki kljub zunanjemu videzu nista ravno najsrečnejši par. Giorgio je prikupen in očarljiv Rimljan, ki se je priselil na ženin dom, kjer se tudi sam bolj ali manj zagnano posveča že utečenim družinskim poslom. Giorgia veliko bolj veselita zabava in osvajanje mladih žensk, medtem, ko se Diletta posveča zagrenjeni hčerki Beatrice, avtoritarni materi in dobrodelnim pobudam domačega župnika. Kljub vsemu, kar ji je življenje ponudilo, je Diletta zafrustrirana petdesetletnica in prav njena odločitev glede perečega problema samoobrambe nepopravljivo zapečati celotno zgodbo.

Več o celovečercu ne gre razodeti, saj je to noir film. V marsičem pa zgodba, postavljena v ogromno hišo z neskončnim stopniščem, spominja na Germijev film Sigore e signori (1965), pa čeprav je razvidno, da se je režiser zgledoval tudi pri nekaterih aktualnejših filmih, na primer pri Virzijevem Il capitale umano in svojem I nostri ragazzi.

Ob že omenjenih likih nastopajo v celovečercu tudi podkupljeni zdravnik, nepošteni policist in družina romunskih priseljencev; ponekod nekoliko pomanjkljivi film pa se tudi tokrat ne zaključi ob koncu projekcije v dvorani, temveč gledalca prisili, da se tudi po odhodu domov sprašuje, kako bi se istega problema lotil sam ...

Villetta con ospiti

Italija 2020

Režija: Ivano De Matteo

Igrajo: Marco Giallini, Micaela Cescon, Erica Blanc