Vintage rock s pogledom v sedemdeseta leta

Vintage rok, ki nostalgično gleda na sedemdeseta leta, se v zadnjih letih spet uveljavlja na svetovni glasbeni sceni. V Evropi prednjačijo skandinavske skupine, med temi sta na primer nadpovprečni Graveyard in Witchcraft. Pred leti pa so so »prebudili« še v Berlinu, kjer so trije fantje ustanovili bend z imenom Kadavar. Nemški bend je zaslovel tudi v Združenih državah Amerike, kjer je že večkrat koncertiral in si nabral lepo število zvestih oboževalcev.

Skupino Kadavar sta leta 2010 ustanovila bobnar Christoph »Tiger« Bartelt in basist Philip »Mammoth« Lippitz, kmalu nato pa se jima je pridružil še pevec in kitarist Christoph »Lupus« Lindemann. Fantje so se že od vsega začetka odločili za tako imenovani vintage oziroma retro rok, ki sega tja v šestdeseta in sedemdeseta leta. Njihova glasba spominja na primer na angleške legende Led Zeppelin in Black Sabbath. Skupina je za svojega vzela tudi stil oblačenja iz tistih let, kar pobrskajte po spletu ...

Po prvih dveh ploščah Kadavar in Abra Kadavar je basist Philip »Mammoth« Lippitz zapustil bend, njegovo mesto pa je prevzel Francoz Simon »Dragon« Bouteloup. Z novim članom se je bend takoj odpravil na daljšo glasbeno turnejo, v sklopu katere je večkrat igral kot predskupina avstralske zasedbe Wolfmother. Sloves skupine se je iz leta v leto večal, danes pa si lahko bend privošči daljše in pomembnejše turneje, na katerih igra glavno vlogo. Njihovi nastopi so nadvse energični.

Z novim letom je trio starejše stanovanje preuredil v glasbeni studio, maja pa kar sam začel s snemanjem novih komadov. V nekaj mesecih so Lindemann in njegovi posneli devet komadov, plošča For The Dead Travel Fast, ki izide ravno danes, pa traja okrog tričetrt ure. Po krajšem uvodu z naslovom The End je na vrsti pesem The Devil’s Master, prvi singel albuma. Lindemann uporablja poseben vokalni efekt, ki ustvarja svojevrstno, magično vzdušje. Evil Forces je nekoliko hitrejši komad, Children of the Night pa drugi singel plošče, neke vrste rokerska balada. Kitare igrajo glavno vlogo na celem ploščku, predvsem v pesmi Demons On My Mina. Omembe vredna je tudi umirjena in »mračna« skladba Saturnales, na koncu pa imamo kar osemminutni, skoraj doom komad Long Forgotten Song.

For The Dead Travel Fast

Kadavar

Vintage rok

Nuclear Blast, 2019