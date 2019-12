Violinistu Alešu Lavrenčiču danes priznanje Občine Doberdob

Violinist Aleš Lavrenčič iz Doberdoba v teh dneh igra v orkestru gledališča Verdi v Trstu na ponovitvah baleta Don Kihot, 1. januarja bo na istem odru igral na novoletnem koncertu, ko bo kot solist nastopil Štefan Milenković, ki je bil tudi eden njegovih mentorjev, do marca pa bo igral v simfoničnih in opernih prireditvah kot član orkestra osrednje operne hiše v naši deželi. Še prej in sicer danes ob 18.30 pa bo Aleš Lavrenčič prejel posebno priznanje Občine Doberdob, saj je v zadnjem letu nanizal kar nekaj odličnih dosežkov, od igranja v mladinskem državnem orkestru z nastopi ob pomembnih institucionalnih priložnostih, do sodelovanja v orkestru opernega gledališča Verdi, s katerim je pred kratkim gostoval na Japonskem. Z njim smo se pogovorili pred današnjo podelitvijo priznanja, za katerega pravi, da ga je zelo presenetilo in razveselilo.

Kateremu od mnogih dosežkov bi najraje pripisali priznanje?

Nedvomno vstopu v glasbeno akademijo v Münchnu, ker sem si zelo želel, da bi me na avdicijah sprejeli in sem v to vložil veliko truda. Povpraševanja je ogromno in konkurenca je velika, zato je vstop v to akademijo zahteven izziv. Izbral sem jo iz več razlogov: najprej zato, ker se nahaja v mestu, ki ima po statistikah veliko možnosti zaposlitve in gleda v prihodnost s konkretnimi perspektivami. V Münchnu deluje veliko dobrih orkestrov in mesto premore izredno violinsko šolo z odličnimi profesorji. Moj profesor bo Markus Wolf, ki je tudi koncertni mojster v orkestru Bavarske državne opere. Ko se odločiš za šolo, je najbolj pomembno vedeti, s kom boš študiral.