Vrhunski Ostržek

Stari mizar Pepe je brez prebite pare in hkrati tako lačen, da je za krožnik tople mineštre pripravljen popraviti celo vaško krčmo, saj je lesna obrt edino, s čimer razpolaga. Prijazni krčmar mu vseeno ponudi kruh, sir in enolončnico, ki Pepetu še kako teknejo.

Kot bi šlo za zgodbo italijanskega neorealizma Matteo Garrone svojega Ostržka postavi v nadvse revno italijansko podeželje, v Toskano, pa čeprav je film skoraj v celoti posnel v Apuliji, ker je tam, kot je povedal, našel značilne kotičke, ki jih drugje Italija ne premore več. Eden trenutno najboljših italijanskih režiserjev je uresničil dolgoletno željo in posnel film po pravljici Carla Collodija: poskrbel je za kar se da klasično verzijo ene najbolj priljubljenih otroških zgodb in jo hkrati oplemenitil z njemu značilno vizionarnostjo. Skoraj vsak Garronejev kader je umetniška slika in tudi sam je priznal, da se je pri postavitvi posameznih scen zgledoval pri toskanskih slikarjih Macchiaiolijih.

Izredna zunanja podoba lesenega Ostržka, ki ga igra talentirani Federico Ielapi, je rezultat truda z oskarjem nagrajenega angleškega maskerja Marka Couliera. Devetletni Federico je vsak dan pred snemanjem tri ure posvetil maski, ki je že na prvi pogled nadvse posrečena. Sicer pa so v filmu dogodivščine lesene lutke in tudi ostali protagonisti zgodbe dobro znani. Garrone je posrečeno izbral protagonista Pepeja, ki ga vrhunsko pooseblja Roberto Benigni, naravnost nedosegljiva pa sta Massimo Ceccherini in Rocco Papaleo v vlogah Zvitorepke in Brljava.

Tako kot že knjiga in televizijska nadaljevanka Luigija Comencinija je tudi najnovejši Ostržek prežet z vzgojnimi nauki in nasveti, ki jih muren Modrec vseskozi natroša neubogljivi leseni lutki. Garronejev film, ki je predvsem izredna zgodba o odnosu očeta in sina, ima nekaj pomanjkljivosti. Ni namreč otroški celovečerec, saj v njem veje skoraj gotska atmosfera, včasih mu zmanjka čustev, a je kljub temu izredno umetniško delo.

Pinocchio (Ostržek)

Italija, Francija 2019

Režija: Matteo Garrone

Igrajo: Roberto Benigni, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo, Federico Ielapi, Marine Vacth