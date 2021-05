Vsakdan v Marseillu ni vedno rožnat ...

Robert Guediguian, po mnenju nekaterih francoski Ken Loach, se je spet lotil turobne socialne zgodbe, ki jo je kot že skoraj vse svoje filme postavil na jug Francije.

Film se odpre z začetkom, ki nosi veliko začetnico, se pravi rojstvom male Glorie. Dojenček priveka na svet ob glasbi Verdijevega Rekviema, kar seveda že nakaže ton celotne pripovedi.

Gloria je namreč prvorojenka Mathilde in Nicolasa, prodajalke in enega izmed tolikih šoferjev podjetja Uber, katerih vsakdan v Marseillu ni najbolj rožnat. Rojstvo hčerkice še poslabša njun ekonomski položaj in edini, ki bi jima lahko pomagal, je Mathildin oče Daniel, končno na prostosti po večletnem priporu v zaporu v Rennesu.

Ob očetovem prihodu domov se sprva res zdi, da je vsaki zgodbi dano, da ima lahko tudi srečen konec, a kmalu postane jasno, da ni tako.

Med liki, ki posebej zaznamujejo Guediguianov celovečerec, je tudi tokrat njegova žena, igralka Ariane Ascaride, ki si je prav za ta film pred dvema letoma v Benetkah zagotovila pokal Volpi za najboljšo žensko vlogo. Ariane je bivša Danielejeva žena in Mathildina mama, ki se je medtem na novo poročila in si prizadeva, da bi bila vsem v oporo in pomoč; tudi bivšemu možu, ki se je pravkar vrnil domov.

Oba se sicer trudita, da bi kar se da normalno živela in omogočila hčerki Gloriji dostojno življenje. Položaj pa se poslabša, ko Nicolasa napadejo drugi taksisti, njegovi tekmeci. Zdaj je na Danielu, da poišče pravico za svojo družino.

Najnovejši film cenjenega francoskega para – Robert Guediguian je posnel enaindvajset filmskih del, v dvajsetih nastopa njegova žena Ariane Ascaride –, je od danes na sporedu v tržaškem kinu Ariston.

Gloria mundi

Francija 2019

Režija: Robert Guediguian

Igrajo: Ariane Ascaride, Gérard Meylan in Jean Pierre