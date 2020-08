Vsekakor prijetna

Pred sabo imamo prave legende svetovnega roka, enega tistih bendov, ki že več kot petdeset let vztrajajo na odrih in predvsem v glasbenih studiih. Sedemdesetletniki, člani skupine Deep Purple, imajo očitno še kaj povedati, saj nam tokrat ponujajo že enaindvajseto studijsko ploščo z naslovom Whoosh!.

Glasbeni projekt Deep Purple je nastal proti koncu šestdesetih let prejšnjega stoletja. Triindvajsetletni Ritchie Blackmore je takrat sodeloval z bendom Roundabout. Med člani so bili tudi bobnar Ian Paice, pianist Jon Lord in pevec Chris Curtis. Ta je zaradi pretiravanja z mamili kmalu zapustil zasedbo, na njegovo mesto je stopil Rod Evans, bend pa si je ime zamenjal v Deep Purple (po ragtime skladbi ameriškega skladatelja Petra De Rose). Skupina je v prvih treh letih izdala kar tri plošče, sound pa je sledil takratnemu progresivnemu roku. Po uspešni ameriški turneji je Roda Evansa zamenjal pevec Ian Gillian, bandu pa se je pridružil tudi basist Roger Glover. Z novim pevcem se je zasedba izboljšala, ob tem pa je svojo glasbo usmerila v težji hard rock in heavy metal, ki sta se v tistih letih razvijala po zaslugi zasedb Led Zeppelin in Black Sabbath. Pianist Jon Lord je svoj klavir priključil na kitarski ojačevalec in tako ustvaril karakteristični Deep Purple stil.

Leta 1970 je izšla plošča Deep Purple in Rock, z njo pa se je skupina z zlatimi črkami zapisala v zgodovino rok glasbe. Kariera angleškega benda je nato zacvetela, rok posadka se je v naslednjih petdesetih letih večkrat spremenila, ostala pa je bolj ali manj zvesta klasičnemu roku. Tako je tudi v novem albumu Whoosh!, ki je zaradi koronavirusa izšel z nekaj mesečno zamudo na začetku avgusta. Na njem lahko prisluhnemo trinajstim komadom za malo več kot petdeset minut glasbe. Med njimi je tudi instrumentalna pesem And The Address, ki jo je bend že izdal na prvencu Shades Of Deep Purple leta 1968. Med boljše skladbe plošče sodijo dobra prog rok pesem Nothing At All, hitri rokenrol komad What The What, ki spominja na starejše uspešnice Eltona Johna, in še metal obarvana The Long Way Round ter Man Alive.

Skratka, ne pretirano inovativna, a vsekakor prijetna rok plošča benda, ki ima za sabo sijajno in zavidljivo glasbeno kariero.

Whoosh!

Deep Purple

Klasični rok

earMUSIC, 2020

Ocena: ★★☆☆☆☆☆☆☆☆