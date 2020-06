Vzponi Igorja Jogana

V Trstu rojeni arhitekt Igor Jogan (1946), ki živi v Padovi, je pred nekaj tedni izdal svoj literarni prvenec »Risalire« (založba Aporema). Protagonist je Libero, sin istrskih beguncev, ki je odraščal v begunskem naselju na Padričah in se po nekaj desetletjih skupnega življenja v beneškem zaledju odloči, da se loči od žene. Novo življenjsko poglavje, v katerem se protagonist že blizu sedemdesetim spopada s samskim življenjem, sovpada tudi z daljnosežnejšim projektom: Libero sanja drugačen način življenja, ki bi bil bolj spoštljiv do človeka in narave, zato si zamisli evropski projekt, ki bi ovrednotil gorske predele dežele Veneto in njenih Dolomitov. Libero ima rad gore, v katerih večkrat najde odgovore na svoja vprašanja ... Življenje je polno »vzponov« (od tu tudi naslov knjige, ki se nanaša na vnovično vzpenjanje), tako po ljubljenih gorah kot po strminah življenjskih preizkušenj.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.