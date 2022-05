WE, prijetna večžanrska zmes

Kanadski synth pop bend Arcade Fire se po petih letih vrača na svetovno glasbeno sceno s ploščkom WE. Gre za šesto ploščo benda iz Montreala.

Zasedba Arcade Fire je lani praznovala svojo dvajseto leto delovanja. Skupino je leta 2001 ustanovil pevec in kitarist Win Butler. Danes so ob njem še njegova žena, glasbenica Régine Chassagne, bobnar Jeremy Gara ter vsestranska glasbenika Richard Reed Perry in Tim Kingsbury. Winow brat William je tudi bil stalni član skupine, a se je lani odločil za samostojno glasbeno kariero.

Arcade Fire spadajo danes med boljše indie pop bende na svetu, prestiž pa so si prislužili s prvimi štirimi ploščami, ki so v prejšnjih letih zmagale marsikatero glasbeno nagrado. Sound Kanadčanov je res posebna zmes indie roka, klaviatur, popa, elektronskih efektov, sintetizatorjev zvoka in še marsičesa. Skupina si je, poleg glasbenih nagrad, zaslužila tudi številne pohvale. Med najbolj vnete zagovornike kanadskega benda spadajo med drugimi lider irske skupine U2 Bono, priznani glasbenik Brian Eno in še pokojna angleška legenda David Bowie. Ravno Bowie je s skupino sodeloval pri snemanju dvojne plošče Reflektor, ki je izšla leta 2013. Arcade Fire so nedvomno oboževalci glasbe iz osemdesetih in tu mislim predvsem na benda Smiths in Joy Division. Navezanost Butlerja in ostalih na to glasbeno obdobje se odraža skoraj v vseh ploščah. Vpliv osemdesetih zaznamo ponekod tudi v novem ploščku WE, pa čeprav v manjši meri kot v prejšnjih albumih.

Snemanje novega albuma je potekalo v studiih v New Orleansu, El Pasu in kraju Mount Desert Islands. Za glasbeno produkcijo je tokrat poskrbel znani producent Nigel Godrich, ki je veliko let sodeloval z angleškim bendom Radiohead. Arcade Fire nam tudi v novi plošči ponujajo nekaj radijskih hitov, kot je prvi single The Lightning I, II in komad Unconditional I (Lookout Kid). Imamo pa tudi nekaj bolj posebnih komadov, kot je skoraj 7-minutna odlična elektronska psihedelična koračnica Age Of Anxiety II (Rabbit Hole), na pol akustična End Of The Empire IV in zaključna balada WE. Skratka prijeten album.

WE

Arcade Fire

Synth pop

Merge Records/Arcade Fire Music, 2022

Ocena: ★★★, 1/2