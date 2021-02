Ameriška pop rok zasedba Weezer ne miruje. Potem ko so pred dvema letoma fantje izdali kar dve plošči, in sicer izbor glasbenih priredb The Tale Album in »tretjerazredno« The Black Album, je zdaj na vrsti nov plošček OK Human.

Skupina Weezer bo kmalu praznovala tridesetletnico delovanja, bend je namreč pevec in kitarist Rivers Cuomo ustanovil leta 1992. Kalifornijska zasedba je v devetdesetih letih zaslovela s svojim trdim in »ironičnim« soundom, neke vrste mešanico post grungea in pop roka. S pomočjo znane založbe Geffen Records je takrat izdala kar nekaj kvalitetnih ploščkov, ki so želi velik uspeh in to ne le na alternativni glasbeni sceni.

V zadnjih letih se je glasba ameriškega kvarteta očitno oddaljila od prvotnega glasbenega stila, skupina namreč iz plošče v plošče izgublja tisto značilno rok žilico in se vedno bolj približuje pop ritmom.

Ob izidu plošče Everything Will Be Allright In The End leta 2014 je sicer kazalo, da se bend vrača k staremu glasbenemu stilu, a že z naslednjo White Album je skupina ponovno dokazala, da je alternativni rok iz devetdesetih le bled spomin. S pop trendom so Cuomo in ostali nadaljevali tudi na plošči The Black Album iz leta 2019 in to je eden izmed slabših albumov kalifornijske skupine.

Ko pa smo že nestrpno čakali na novo ploščo, ki naj bi lani izšla z naslovom Van Weezer, a bo zaradi pandemije zagledala luč v naslednjih mesecih, je kot strela z jasnega izšel album OK Human. Ironija je tokrat v ospredju že v samem naslovu, saj se OK Human norčuje iz slavne plošče OK Computer angleškega benda Radiohead. Skupini se razlikujeta kot dan in noč, a pustimo to ...

Plošček OK Human, ki traja kratkih trideset minut, je bil pripravljena že lani. Mišljeno je bilo, da bo neke vrste priboljšek albumu Van Weezer, je pa postal njegova predjed. Bend nas tokrat »hinavsko« podkupi z dvanajstimi POPevkami, ob prijetni spremljavi osemintridesetčlanskega orkestra. All My Favorite Songs spominja tako na Beatlese, Numbers je dražljiv miks skupin Pink Floyd in Coldplay, Playing My Piano pa poklon angleškim ikonam Eltonu Johnu ter Davidu Bowieju.

Konec koncev boljše kot sem pričakoval ... Sedaj pa bo treba potrpeti še nekaj mesecev, saj bo maja na vrsti nova plošča Van Weezer. Šušlja se, da bo album hard rock obarvan ...

OK Human

Weezer

Pop rok

Crush Music/Atlantic Records, 2021

Ocena: ★★★