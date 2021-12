West Side Story kot Romeo in Julija

Med najbolj pričakovanimi filmi letošnjega leta je tudi najnovejši celovečerec Stevena Spielberga, saj gre za film z oskarjem trikrat nagrajenega mojstra, ki se je tokrat lotil ene najznamenitejših broadwayskih zgodb – muzikala West Side Story. Spielbergova priredba kultne glasbene predstave je pravzaprav prirejena, moderna Shakespearova drama Romeo in Julija, postavljena na ulice New Yorka, kjer se odvija pripoved o ljubezni in tekmovalnosti med dvema bandama najstnikov iz različnih etničnih skupin.

Delo je bilo na odru prvič uprizorjeno leta 1957 in poleg ljubezenske romance vsebuje tudi politično sporočilo, ker opisuje generacijo na robu velikih družbenih sprememb. Gre za obdobje, ko rasizem in revščina stojita nasproti demokraciji ter prevladuje prepričanje, da je upor edina rešitev.

Tako se film začne s kadrom porušenega predmestja in zdi se, kot da je dogajanje postavljeno v povojno obdobje; v resnici pa gre za predel New Yorka, ki so ga porušili, zato da bi območje prekvalificirali. Tudi tolpi Jetsov in Sharksov pod ruševinami izgubita ozemlje, kar privede do novih sporov in nasilja. V takšnih razmerah, nabitih s sovražnostjo, se mlada Maria in Tony brezpogojno zaljubita in vzporedno z njuno ljubeznijo raste tudi politična nestrpnost v okolju, v katerem odraščata. Junaka zgodbe sta prepričana, da bo ljubezen vse premagala, a njunim sanjam nasprotuje tudi družina, kar bo zanju ena izmed največjih ovir.

Steven Spielberg je že vrsto let napovedoval, da bi znani muzikal rad prelil v film, in naposled, po več kot šestdesetih letih od premierne odrske uprizoritve (1957), mu je to tudi uspelo. Končni rezultat pa je nekoliko razočaral oboževalce Zgodbe z zahodne strani, ker kljub izjemni koreografiji in glasbi Spielbergova filmska različica ne seže gledalcu do srca. (iga)

West Side Story

ZDA, 2021

Režija: Steven Spielberg

Igrajo: Ansel Elgort, Rachel Zegler in Ariana Debose