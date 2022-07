Z glasbo v boj za planet

Ljubitelji akustičnih kitar in romantične glasbe, danes ste na vrsti vi. Pred nami je namreč nov glasbeni izdelek ameriškega kantavtorja Jacka Johnsona Meet The Moonlight, ki je prejšnji mesec izšel s pomočjo glasbenih založb Brushfire Records in Republic Records.

Jack Johnson se je rodil leta 1975 na havajskih otokih. Sin znanega deskarja Jeffa Johnsona je že v otroških letih začel deskati na visokih havajskih valovih. Pri 17. letih je podpisal svojo prvo pogodbo kot profesionalni deskar, kmalu nato pa se je zaradi hude nesreče v morju odločil, da se bo raje posvetil študiju in drugim konjičkom. Zato se je v drugi polovici devetdesetih preselil v Kalifornijo in diplomiral na visoki šoli za kinematografijo v kraju Santa Barbara. Deskanja ni opustil, začel pa je s snemanjem prvih celovečercev, za katere je tudi pripravljal glasbene kulise. Z režijo nekaterih dokumentarcev na deskarsko tematiko je doživel viden uspeh, dokler ga ni producent ameriškega kantavtorja Bena Harperja J.P. Plunier vzel pod svoje okrilje. Z njegovo pomočjo je Johnson leta 2001 izdal svoj prvenec Brushfire Fairytales in se še istega leta odpravil na turnejo z Benom Harperjem.

Jack Johnson je ustanovil lastno glasbeno založbo Brushfire Records in leta 2003 posnel ploščo On And On, s katero je – tudi s pomočjo video posnetkov, ki jih je vrtel televizijski kanal MTV – zaslovel na svetovni ravni. S svojim tretjim albumom In Between Dreams je leta 2005 potrdil uspeh prejšnje plošče in se povzpel na sam vrh kantavtorske glasbene scene. V svojih komadih poje Johnson o ljubezni in raznoraznih socialnih temah, a tudi o življenju nasploh, vsakdanjih trenutkih ipd. S svojim nežnim glasom in akustično kitaro si je v vseh teh letih nabral cel kup oboževalcev.

Johnson je v zadnjih petnajstih letih izdal pet albumov, zadnjega Meet The Moonlight pred enim mesecem. Z novo ploščo, v kateri imamo deset skladb za 35 minut glasbe, želi ameriški kantavtor med drugim postaviti pod žaromete problem onesnaževanja okolja. Zaradi tega bo dober del zaslužka prodanih vstopnic za koncerte namenil naravovarstvenim organizacijam. »Z glasbo lahko širimo ljubezen, tudi ljubezen do našega planeta. Še vedno je vredno se boriti zanj, da mu zagotovimo prihodnost in si jo tako neposredno zagotovimo tudi nam,« je dejal Jack Johnson.

Meet The Moonlight

Jack Johnson

Akustična glasba, kantavtor

Brushfire Records/Republic Records, 2022

Ocena: ★★★, 1/2