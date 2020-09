Z legendami tudi Ziggy Marley

Prejšnji teden smo spregovorili o angleških rok legendah Deep Purple in njihovem novem ploščku Whoosh!, tokrat pa so na vrsti druge legende, ravno tako odmevne kot angleški rokerji, a v drugi glasbeni zvrsti. Jamajška skupina Toots And The Maytals nam ponuja novo ploščo Got To Be Tough.

Zgodovina benda Toots And The Maytals sega celo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja. Na začetku tega desetletja je na prašnih cestah jamajške prestolnice Kingston razsajala ska glasba. Ta se je kmalu preselila na plesišča, na katerih so vrtele plošče skupine dj-jev, tako imenovane sound systems. Iz ska glasbe je v naslednjih letih nastala rahlo bolj počasna podzvrst, to je rocksteady. In v tem karibskem vzdušju je leta 1962 nastala skupina The Maytals. Vokalni trio so sestavljali Frederick »Toots« Hibbert, Henry »Raleigh« Gordon in Nathaniel »Jerry« Mathias. Njim so se pridružili še glasbeniki Jackie Jackson, Hux Brown, Rad Bryan in Paul Douglas. Leta 1964 je zagledal luč njihov prvenec Never Grow Old, zasedba pa je kmalu zaslovela na domačih tleh. Že naslednje leto je izšla plošča The Sensational Maytals, Hibberta pa so nato aretirali zaradi kajenja marihuane. V ječi je pevec spisal komad 54-46 Was My Number, pesem, ki je danes svetovna uspešnica.

Leta 1968 so The Maytals izdali komad Do The Reggay, in ta velja za prvo pesem, v kateri se je pojavil izraz reggae. Da so fantje nadarjeni, so »zavohali« pri znani angleško-jamajški založbi Island Records, s katero je bend podpisal pogodbo in spremenil ime v Toots And The Maytals. Z eksplozijo reggae glasbe v sedemdesetih letih je skupina zaslovela po celem svetu in posnela uspešnice, kot so Monkey Man, Pressure Drop in Funky Kingston. V svojem soundu spaja bend ska, rocksteady, reggae glasbo in še soul, gospel, calypso, rhytm and blues ter funky ritme.

V skoraj šestdeset let dolgi karieri je zasedba izdala na desetine albumov, zadnjega Got To Be Tough pred dvema tednoma. Na njem je devet novih komadov, a tudi priredba Bob Marleyeve uspešnice Three Little Birds, ki jo tokrat poje njegov sin Ziggy Marley. Plošča traja štirideset minut, pesmi so res dobre in privlačne, živa legenda, pevec »Toots« pa je pri 77 letih še v izredni formi.

Got To Be Tough

Toots And The Maytals

Rocksteady, ska, soul

BMG/WEA, 2020

Ocena: ★★★1/2