Za Borisa Pahorja tudi takojšnja ponovitev (video)

Za prvi dokumentarni film o Borisu Pahorju v angleškem jeziku The man who saw too much (Človek, ki je videl preveč) se je danes popoldan pred gledališčem Miela v Trstu zbralo toliko ljudi, da bo prvi projekciji – začela se je ob 17. uri – sledila še druga ob 19. uri, saj marsikdo ni mogel vstopiti v dvorano.