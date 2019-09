Za Borisa Pahorja več kot 500 podpisov

Pobudniki spletne peticije za uvrstitev Borisa Pahorja in njegovega dela med obvezne avtorje učnega načrta slovenščine za četrti letnik gimnazij in srednjih šol v Sloveniji so v dobrih dveh tednih zbrali več kot petsto podpisov iz Slovenije, zamejstva in zdomstva, ki jih bodo v prihodnjih dneh predali Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Med podpornicami in podporniki je bilo med drugim kar nekaj univerzitetnih predavateljev, pedagogov, pisateljev, glasbenikov, zgodovinarjev, politikov, novinarjev, družbenih in kulturnih delavcev, raziskovalcev, so sporočili pobudniki spletne peticije Primož Sturman, David Bandelj in Nejc Rožman. Zadovoljstvo so tudi izrazili, ker so podpisi porazdeljeni med predstavnike obeh spolov, vseh starosti in raznih krajev.