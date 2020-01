Po dolgem času se vračamo v ameriško zvezno državo Georgia, točneje v mesto Dunwoody, od koder je doma garage rock skupina Black Lips. Ameriški bend je prejšnji teden izdal deveto ploščo z naslovom Sing In A World That’s Falling Apart.

Zasedbo Black Lips so leta 1999 ustanovili pevec in kitarist Cole Alexander, kitarist Ben Eberbaugh, basist Jared Swilley ter bobnar Joe Bradley. Člani benda so se spoznali na višji srednji šoli, kjer jih je družila ljubezen do glasbe in predvsem študentskih žurov. Študij jim ni šel od rok, v glasbenem studiu pa so se takoj ujeli. Spojili so surovi garage rock s pank ritmi in poskočno rockabilly glasbo, iz tega pa je nastal uspešen sound, ki pride najbolj do izraza na nastopih v živo. In ravno s koncerti je bend zaslovel na svetovni sceni, saj se na njegovih nastopih lahko pripeti res karkoli ...

Skupina Black Lips je leta 2002 izdala svojo prvo kratko ploščo v samozaložbi. Le nekaj mesecev kasneje pa je kitarist Eberbaugh umrl v prometni nesreči. Dogodek je močno pretresel člane benda, ki pa so se vseeno odločili, da bodo nadaljevali s projektom. Leto kasneje je tako zagledal luč prvenec Black Lips!. Zasedba je nato speljala veliko turnej, izdala dva ploščka, leta 2007 podpisala pogodbo z založbo Vice Records in zaslovela z albumom Good Bad Not Evil. V dvajsetih letih delovanja je bend izdal kar devet plošč, zadnja Sing In A World That’s Falling Apart pa je izšla pred enim tednom. Black Lips sestavljajo danes poleg ustanoviteljev Alexandra in Swilleya še bobnar Oakley Munson, saksofonist Zumi Rosow in kitarist Jeff Clarke. Nov album je neke vrste poklon country glasbi v garage rock omaki z dvanajstimi komadi, traja pa 40 minut. Plošča je primerna za dolge vožnje z avtomobilom, lahko pa jo zavrtite tudi na kakem plesnem žuru. Komad Angola Rodeo je temu primeren! Publika vas bo na začetku debelo gledala, zelo verjetno pa se bo nato spustila v sproščen in nekoordiniran ples...

Sing In a World That’s Falling Apart

Black Lips

Garage rock, country glasba

Vice Records / Fire Records, 2020