Jeseni se še posebej prileže umirjena glasba. Ameriška skupina EELS pa je prava glasbena kulisa za dneve, ki se v teh tednih vse bolj krajšajo. Bend nam s svojim liderjem Markom Everettom na čelu ponuja nov izdelek Earth To Dora. Plošča je izšla prejšnji teden.

Skupina EELS je na sceni že dobrih petindvajset let. Everett, sin znanega ameriškega fizika Hugha Everetta III, jo je namreč ustanovil leta 1995 in od takrat že neštetokrat spremenil postavo benda. Danes ga sestavljajo, ob Everettu, še basist Kool G Murder, vsestranski glasbenik Mike »P-Boo« Sawitzke, bobnar Knuckles in kitarist The Chet. Glavni akter projekta pa je Everett, izvrsten glasbenik, ki ima običajno odločilno vlogo pri ustvarjanju glasbe in pisanju besedil.

Ameriški kantavtor je izdal trinajst studijskih plošč, veliko pa je bilo tudi kratkih albumov, live ploščkov in drugih kompilacij. V njegovi glasbi zaznamo indie rok in pop ritme, večkrat uporablja akustične kitare, orgle, a tudi godala in druge instrumente. Gre za, na prvi posluh, preprosto glasbo, ki pa skriva v sebi veliko zanimivih plati in talenta. V njej so nedvomno prepoznavne težke življenjske izkušnje, ki jih je Everett doživljal v družinskem krogu – očetova smrt, sestrin samomor in materin rak na pljučih. Če k temu dodamo še dve neuspešni poroki, laže razumemo, zakaj je njegova glasba pogosto otožna in melanholična. Kljub temu in k sreči pa najde Everett v sebi tudi kanček optimizma in predvsem ironije. Ta pride do izraza tudi v novem albumu Earth To Dora.

Plošča je manj rokerska in živahna od prejšnje The Deconstruction, zato pa toliko bolj primerna jesenskim popoldnevom ali večerom ob luninem svitu. Everett nam pripoveduje (izmišljeno?) ljubezensko zgodbo, ki se po začetni idili spremeni v dolgočasno vsakdanjost in počasi usahne. Tudi zaradi tega sta začetna komada Anything For Boo in Are We Alright Again bolj vesela, podoben je tudi Earth To Dora, s skladbo Dark And Dramatic pa se očitno nekaj pretrga. Po avtodestruktivnih Of Unsent Letters in I Got Hurt le posije sonce v komadih OK (ta spominja na dela Louja Reeda in Leonarda Cohena) ter Baby Let’s Make It Real. Za konec pa še sam Everett s svojo akustično kitaro v pesmi Waking Up.

Banalno? Morda. Odvisno koliko ste danes cinični ...

Earth To Dora

EELS

Indie pop – rok

E Works Records, 2020