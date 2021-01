Za lahkotno preživljanje karantene

Še pomnimo, kako smo marca lani doživljali totalno prekinitev javnega življenja oziroma tako imenovani lockdown? Sploh ne zgleda tako daleč, kmalu pa bo mimo že eno leto. Glasbeni cirkus se je takrat, tako kot še marsikateri drug, popolnoma ustavil: nič več koncertov, zato pa so se live trenutki preselili na splet. To me je sicer nekoliko skrbelo, po drugi strani pa je treba priznati, da so ti spletni koncerti marsikomu ublažili karanteno. Konec marca se je tako na Youtube kanalu ameriškega pank rok benda Green Day pojavil video, v katerem je lider, pevec in kitarist Billie Joe Armstrong igral svojo verzijo uspešnice iz šestdesetih I Think Wère Alone Now. Ob videoposnetku je bilo še krajše sporočilo: »Dragi prijatelji, medtem ko smo vsi preživljali karanteno, sem razmišljal o stvareh, ki so v mojem življenju najbolj pomembne. Družina, prijatelji in seveda glasba. V svoji spalnici sem posnel priredbo komada I Think Wère Alone Now Tommyja Jamesa in njegovih The Shondells. Če že moramo to obdobje preživeti v samoizolaciji, naj ga vsaj preživimo skupaj.«

Naslednji ponedeljek je Armstrong objavil še eno pesem – You Can’t Put Your Arms Round A Memory ameriškega pankrokerja Johnnyja Thundersa. Seriji posnetkov je dal naslov #NoFunMondays in v naslednjih tednih vsak ponedeljek objavil še en komad. Oktobra je nato najavil, da bo pesmi zbral v album, novembra pa je zagledala luč plošča No Fun Mondays – lahkoten plošček, s katerim lahko sproščeno stopimo v novo leto. Na njem je štirinajst skladb, traja pa štirideset minut. Pesmi so neke vrste izbor različnih Armstrongovih glasbenih okusov. Izbrane skupine oziroma glasbeniki se zato med seboj zelo razlikujejo, med njimi so tako znana kot manj znana imena. V izboru imamo na primer slavnega Johna Lennona in njegovo Gimme Some Truth, angleško skušino The Clash s pesmijo Police On My Back, Manic Monday pokojne ameriške legende Prince, a tudi manj popularne The Wonders in njihovo That Thing You Do! ter komad That’s Rock ‘n’ Roll ameriškega pevca Erica Carmena. Armstronga pa lahko tokrat poslušamo tudi v italijanščini! Pripravil je namreč priredbo skladbe iz šestdesetih, Amico italijanskega pevca Don Backyja (pravo ime Aldo Caponi).

Rdeča nit plošče No Fun Mondays je seveda pank rok in pop pank, glasbeni zvrsti, s katerima je Armstrong zaslovel s svojim bendom Green Day. Tudi zato je album živahen in konec koncev primeren za eventualni nov lockdown ...

No Fun Mondays

Billie Joe Armstrong

Pop-pank

Reprise Records, 2020