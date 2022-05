Za Letizio Battaglia je bila fotografija življenjska izbira

Ne kot fotografinja, pač pa kot oseba, ženska, ki fotografira. Tako je samo sebe dojemala Letizia Battaglia, »fotografska borka«, ki je aprila za vselej zatisnila oči. V ljubljanski Galeriji Jakopič je do oktobra na ogled razstava njenih fotografij, za katero so izbrali naslov Fotografija kot življenjska izbira. Gre za prvo razstavo, ki so jo postavili po smrti Letizie Battaglia.

Kuratorka pregledne razstave, ki je bila prvič na ogled v fotografski galeriji Tre oci v Benetkah, je Francesca Alfano Miglietti, tesno je sodelovala z Letizio Battaglia. Na torkovem odprtju razstave je povedala, da se je fotoreporterka veselila razstave v Ljubljani in da je kljub zdravstvenim težavam načrtovala, da bi se udeležila odprtja. Življenje, pa tudi delo Letizie Battaglia sta globoko zaznamovala nekonformizem in pretanjen socialni čut, nerazdružljivo prepleten s političnim. Zanimalo jo je vse, kar jo je obdajalo, pa tudi vse, kar je od daleč vzbujalo njeno radovednost, so ob razstavi zapisali v Galeriji Jakopič.

Razstava skozi izbor 300 fotografij predstavlja celotni opus Letizie Battaglia. Fotografije, od katerih številne pred tem še niso bile razstavljene, razkrivajo družbeni in politični kontekst, v katerem so bile posnete, objavljene, razstavljene, doživete in interpretirane. Razvrščene so po temah, denimo portreti fotografov, žensk, Sicilijancev, živali in mest, kot so Palermo, Milan, Istanbul in Pariz, tematske sklope pa zaznamujejo tudi politika, življenje, smrt, ljubezen in obzorja. Videti je tudi portrete znanih osebnosti, kot so Pier Paolo Pasolini, Enrico Berlinguer, Frank Zappa, Edoardo Sanguineti, med drugimi.