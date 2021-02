Za valentinovo spletna premiera Romea in Julije

Drama Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor bo na valentinovo izvedla spletno premiero najslavnejše ljubezenske zgodbe vseh časov Romeo in Julija v režiji AleksandraPopovskega. V naslovnih vlogah bosta nastopila Žan Koprivnik in Julija Klavžar, za katero bo to profesionalni debi na odru mariborske Drame. Usode tragične ljubezni med Romeom in Julijo, ki je ena največkrat uprizarjanih tragedij velikega angleškega barda Williama Shakespeara, ne zaznamujejo njuna dejanja, ampak družba, v kateri živita, ob premieri izpostavljajo v SNG Maribor.

Vstopnice za spletno premiero Romeo in Julija, ki bo danes ob 20. uri, je mogoče kupiti na spletni strani SNG Maribor vse do 19. ure.