S privoljenjem založbe z današnjim dnem v časopisu objavljamo v sedmih nadaljevanjih povzetke nekaterih poglavij iz knjige Petra Verča Za vse, ne zase - Življenje Romana Pahorja v pismih, dokumentih, pričevanjih in spominu hčerke Sonje. Izšla je pri tržaški Mladiki in bo z jutrišnjim dnem na voljo v knjigarnah.

Tragično, težko in zapleteno življenje Tržačana Romana Pahorja (1903-1951), družbenopolitičnega delavca in voditelja slovenskega mladinskega gibanja v Trstu pod fašizmom, je prikazano skozi neobjavljene dokumente in spomine prvorojenke Sonje. Toda knjiga, ki prihaja med bralce ob 80. obletnici drugega tržaškega procesa in 70. obletnici smrti Romana Pahorja, ni prežeta samo s težko zgodovino, v njej so tudi ljubezenska pisma in ganljivi družinski prizori. Pahorjeva življenjska zgodba je hkrati zgodba celotne generacije primorskih upornikov. Peter Verč (1982) je novinar, Romanov vnuk.