Za začetek živahne Barufe

Tudi primorska gledališča iščejo nove načine, kako ohranjati stik s svojo publiko. Najnovejša zamisel je nedeljski cikel Koprodukcije primorskih gledališč, spletne projekcije uspešnic, ki so jih Slovensko stalno gledališče iz Trsta, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica in Gledališče Koper ustvarila v sodelovanju (in različnih kombinacijah). Vsa tri gledališča bodo ob nedeljah na svojih straneh na družabnem omrežju Facebook - Slovensko stalno gledališče, SNG Nova Gorica, Gledališče Koper Teatro Capodistria - (in na nekaterih spletnih straneh, na primer na www.sng-ng.si) istočasno objavila eno izmed koprodukcij. Ogled bo brezplačen in mogoč tudi v naslednjih dneh, saj bodo posnetki ostali dostopni na spletu.

Spletni zastor se bo jutri ob 18. uri dvignil z uspešnico Barufe v režiji Vita Tauferja. Izvirna različica Goldonijeve komedije Le baruffe chiozzotte (1762), prejemnica nagrade tantadruj 2018, govori o »hrupni druščini ribičev, mornarjev in žensk, ki nimajo drugega kraja za pogovor, razen ulice«. Sladkorna pena, malo tobaka in talent za »dišpet« so tudi v priredbi komedije dovolj za medsosedski prepir, v katerem so vzkipljivi, hrupni, kričavi, jezikavi, zamerljivi, ljubosumni in pretepaški ribiči vedno pripravljeni vreči kamen ali poprijeti za nož. Njihove opravljive žene pa vedno najdejo dovolj časa in volje za grobo lasanje, začinjeno s psovkami, za katere se zdi, da tekmujejo, katera bo bolj sočna. V besedilu se prepletata hrvaško in slovensko istrsko narečje, barvitost pa mu dodajo še italijanske, nemške in madžarske jezikovne primesi. Odlično zasedbo sestavljajo Gojmir Lešnjak - Gojc, Marjuta Slamič, Patrizia Jurinčič, Rok Matek, Iztok Mlakar in številni drugi.