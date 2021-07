»Zadovoljivi« Garbage

Ameriška electro-pop zasedba Garbage je po dolgih petih letih spet med nami; bend je junija izdal svoj sedmi glasbeni izdelek No Gods No Master.

Zgodovina skupine Garbage se začne v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, med njenimi ustanovitelji pa je tudi slavni Butch Vig, ki je sicer v glasbenem svetu bolje poznan kot producent in ne kot bobnar ameriškega benda. Sodeloval je z izrednimi zasedbami, kot so Smashing Pumpkins, Foo Fighters, Muse, zaslovel pa z enim izmed najboljših albumov vseh časov, ploščo Nevermind skupine Nirvana.

Z basistom Dukom Eriksonom in kitaristom Stevom Markerjem je igral že vrsto let, leta 1994 pa se je odločil, da potrebuje njihov sound ženski glas. V Londonu je prisostvoval koncertu nekega benda, v katerem je pela sijajna škotska pevka Shirley Manson. Že naslednje leto je izšel njihov skupni prvenec Garbage, z naslednjim Version 2.0 pa je bend zaslovel na svetovni ravni in bil v drugi polovici devetdesetih med boljšimi akterji electro pop-roka.

V novem tisočletju se je glasbena kreativnost članov ameriškega benda očitno izgubila, po četrti plošči Bleed Like Me leta 2005 pa so se Manson in ostali raje odločili za kratko pavzo. Po dolgih sedmih letih se je bend ponovno prikazal na glasbeni sceni s ploščo Not Your Kind of People. Od takrat je izšel še plošček Strange Little Birds in letos nov album No Gods No Masters.

Album je tudi tokrat izdala bendova založba Stunvolume Records, na njem je enajst komadov, traja pa malo več kot 45 minut. Sound benda se ni veliko spremenil v primerjavi s prejšnjimi ploščami. Nekateri novi komadi so nekoliko bolj temačni (Uncomfortably Me, A Woman Destroyed in Waiting For God), v nekaterih je opazen vpliv iz osemdesetih, kot na primer v pesmih Flipping The Bird ali Wolves. Med boljše skladbe sodijo nedvomno poskočna The Creeps in pa singla The Men Who Ruled The World ter No God No Masters. Na koncu pa je čas še za umirjeno This City Will Kill You. Nič bistveno novega ali posebnega, zadovoljiva plošča.

No Gods No Masters

Garbage

Electro-pop, synth-rok

Stunvolume Records, 2021