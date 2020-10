Zaradi mafije iz Palerma v Sauris

Calogero je človek, ki se je v ključnem življenjskem trenutku odločil, da se ne ozre drugam, ampak da pove, kar ve. Na Siciliji je namreč prisostvoval mafijskemu umoru in se odločil, da bo to povedal policiji. Seveda mu nato ni preostalo drugega, kot da se je izselil iz Palerma in sprejel posebni policijski program namenjen prav sodelavcem oblasti. Calogero se je tako čez noč znašel v obrobni furlanski vasici, Saurisu. Prebivalci so zelo gostoljubni, a kljub vsemu ostaja novo okolje za prišleca zelo tuje, ker med furlanskimi hribi pogreša hčerko in nasploh družino. Svoje hčerke Calogero ni še nikoli spoznal, ker je zapustil Sicilijo, ko je bila njegova žena noseča.

Čisto slučajno pa oblasti ravno v isto vasico preselijo tudi mafijskega skesanca, ki je v resnici človek, proti kateremu je Calogero pričal.

Tako se v isti vasici znajdeta stara znanca, pri čemer pa je Calogero prepričan, da je skesanec v Saurisu, ker ga hoče umoriti.

Simpatična komedija, ki ima sicer tu pa tam kakšno vrzel v scenariju, je film tržaškega režiserja Davideja Del Degana, ki je nastal kot izredna koprodukcija med Slovenijo in Italijo, pri kateri sodelujejo tudi Cappella Underground in kopica tržaških producentov. Med igralci gre omeniti Braneta Završana in Katarino Čas. Del Degan je namreč režiser, ki se od vedno trudi, da bi v eno združil slovensko-italijanski prostor, kar je storil tudi s kratkometražnim filmom Interno 9. V filmu, ki je bil deležen številnih nagrad, je nastopila koprska igralka Urška Bradaškja. Film Paradise: Una nuova vita je te dni na ogled v kinodvorani Ariston, pa tudi na Festivalu slovenskega filma.

Paradise: Una nuova vita

Italija, Slovenija 2019

Režija: Davide Del Degan

Igrajo: Vincenzo Nemolato, Giovanni Calcagno, Katarina Čas in Brane Završan