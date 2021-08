Že 25 let na metal sceni

V samem vrhu svetovne alternativne metal scene je že več kot petindvajset let tudi ameriška skupina Deftones. Bend je lani izdal nov, deveti plošček z naslovom Ohms.

Marsikdo trdi, da so Deftones bili prvi, ki so v Združenih državah Amerike začeli z igranjem nu metala. Gotovo je v devetdesetih letih bend odločilno pripomogel k uspehu novonastalega glasbenega žanra, veliko zaslug pa imajo pri tem tudi bendi System Of A Down, Korn in kasneje Linkin Park. Nu metal sestavljajo heavy metal, rok, rap in grunge, posebnost pa je prisotnost dj-ja v zasedbah. Pri Deftonsih je to Frank Delgado, ki se ukvarja tako s klaviaturami kot z vrtenjem plošč in uporabo sintetizatorjev zvoka. In ravno uporaba elektronskih elementov je ena izmed značilnosti, ki zaznamuje bend iz Sacramenta, saj se jih poslužuje veliko bolj in na drugačen način kot ostali.

Skupino Deftones so proti koncu osemdesetih ustanovili pevec in kitarist Chino Moreno, kitarist Stephen Carpenter, bobnar Abe Cunningham ter basist Chi Cheng. Fantje so svoj prvenec Adrenaline izdali šele leta 1995, zasloveli pa so s ploščkom White Pony in to kar pet let kasneje. Bend je znan tudi po zelo energičnih nastopih v živo. Od smrti basista Chi Chenga (leta 2008 ga je povozil pijan avtomobilist) je stalni član skupine Sergio Vega, bend pa nastopa s to postavo še danes. Nov, deveti album Ohms so Moreno in njegovi posneli že leta 2019, izšel pa je septembra lani za ameriško glasbeno založbo Reprise Records.

Bend je ponovno vzpostavil sodelovanje z glasbenim producentom in starim znancem Terryjem Dateom, s katerim je kooperiral že pri izidu prvih štirih plošč, do vključno znamenite istoimenske Deftones iz leta 2003. Naslovnico za novi album je prispeval Frank Maddocks, ki je ustvaril tudi naslovnico za album White Pony.

Novo ploščo Ohms je skupina posnela v glasbenem studiu The Spot v Sacramentu, v katerega se je prvič vrnila, potem ko je leta 2008 med snemanjem nikoli izdanega albuma Eros v prometni nesreči umrl basist Chi Cheng. Ohms sestavlja deset skladb, traja pa tri četrt ure. Komadi sledijo že znanemu glasbenemu kalupu benda, le elektronskih efektov je še več kot običajno. Med boljše pesmi spadata Ohms, ki daje naslov ploščku in pripoveduje o podnebnih spremembah in njihovih posledicah, ter Ceremony, v kateri se pevec Moreno spominja nekdanjega basista.

Ohms

Deftones

Alternativni metal

Reprise Records, 2020

Ocena: ★★, 1/2