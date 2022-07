Zelena krastača je zgodba o osamljenosti

Slovenska pisateljica Ana Marwan je na 46. dnevih literature v nemškem jeziku v Celovcu nagrado Ingeborg Bachmann prejela za zgodbo z naslovom Wechselkröte. Kot je zapisala za STA, je Zelena krastača »zgodba o osamljenosti, ki jo dandanašnji poleg preobremenjenosti, časovnih stisk in umikanja v digitani svet še povečuje pandemija«.

Poudarek na drobnih opažanjih

»Protagonistka, ki se je pred vsem tem umaknila na deželo, živi v navidezni idili narave, ki jo motijo muhe, komarji, krastače in žgoče sonce. Kot najemnica v novem okolju ni sprejeta, njeno bivanje je pojmovano kot “prehodno”, zato se po mnenju domačinov ne splača navezovati globljih stikov, saditi dreves na vrtu ... Njena edina vez s svetom so naključni prišleki – poštar, vrtnar, čistilec bazenov. Predstavlja si, kako bi njeno življenje potekalo, če bi imela otroka, in tudi ta slika ni nič kaj idilična. Zelena krastača kot motiv in metafora vedno znova vskoči v zgodbo, ki je po mnenju žirije občutljiva in tiha, prehaja pa nenehno iz humorja v grozo in obratno. Ker je glavna nosilka pomena, bi bil naslov enak v slovenščini,« je zapisala Ana Marwan. Kot je pojasnila, je zgodbo za nagrado Ingeborg Bachman napisala na pobudo založbe Otto Müller Verlag, ki se jo je odločila poslati članu žirije Klausu Kastbergerju, kritiku in predavatelju moderne književnosti na graški univerzi. Med približno 600 besedili je vsak žirant nominiral dve.

Nagrajeno kratko zgodbo bi želela vključiti v daljšo prozno pripoved, na kateri ravnokar dela, je še zapisala in dodala, da bo, kot doslej, »tudi tokrat poudarek na drobnih opažanjih, razmišljanjih o ljudeh, psih, žabah, svetu in vsakdanu, ne na dramatični zgodbi«.

Na dnevih literature v nemškem jeziku v Celovcu je svoja 25-minutna besedila v živo pred občinstvom in žirijo bralo 14 nominirancev. Zadnji dan je bil razglašen zmagovalec. Ob tej priložnosti so podelili še tri nagrade, ki so jih prejeli Alexandru Bulucz, Juan S. Guse in Leon Engler, ter nagrada občinstva, ki je šla Eliasu Hirschlu. Celovec nagrado v spomin na pisateljico Ingeborg Bachmann podeljuje od leta 1977. Velja za eno najpomembnejših literarnih nagrad v nemško govorečem svetu in je vredna 25.000 evrov.