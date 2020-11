To nesrečno leto 2020 nas je prikrajšalo za celo vrsto dogodkov, od Barcolane do Kraške ohceti, da ne govorimo o gledališki dejavnosti, ki si je po spomladanski zapori nekoliko opomogla, zdaj pa je spet prepovedana. Gledališke ustanove so morale zbrisati vse načrtovane predstave, prav tako vsa kulturna društva, med katerimi pa se tržaško društvo Chromas noče vdati. Njegov umetniški vodja Corrado Rojac je z veliko mero optimizma izoblikoval 34. sezono Mednarodnih srečanj s sodobno glasbo Trieste Prima. Niz koncertov naj bi se pričel jutri in sklenil 12. decembra, seveda pa bo letošnja izvedba nekoliko drugačna.

Tudi vi se morate prilagajati spremenjenim razmeram, festival Trieste Prima pa vendarle bo?

Organizacijski stroj je že zdavnaj v pogonu, kar pomeni, da so vsi dogovori z umetniki sklenjeni, kot tudi logistika, to pomeni organizacija potovanj, namestitev gostujočih glasbenikov in najem dvoran, zato smo kljub težavam sklenili, da načrt izpeljemo. Koncerti se bodo torej vršili po napovedanem koledarju, umetniki bodo fizično prisotni, občinstva pa seveda ne bo, zato bomo dogodke predvajali po spletu na naši Facebook strani (@chromasmusicacontemporanea). Če se stanje ne poslabša, računamo, da bomo na sp

letu imeli prve tri koncerte, potem pa bi se lahko vrnili k dobrim starim običajem, seveda z omejenim številom občinstva in ob upoštevanju vseh pravil.

Že spomladi so nekatera društva skušala napolniti praznino s predvajanjem koncertov v streamingu, ampak odziv ni bil ravno navdušujoč, saj je glasbeni dogodek nekaj, kar moramo skupaj doživljati ... Da ne omenjam prostorske in akustične dimenzije, ki nikakor ne moreta nadomestiti živega dogodka.

Dobro se zavedam vsega tega: naslov letošnjega festivala je Glasba v času, in glasba v koronačasu je pač borno nadomestilo, ampak želimo ostati živi in prisotni, čeprav samo virtualno. Če nas bodo nadaljnji ukrepi še huje prizadeli, kot bi na primer bilo popolno zaprtje posameznih dežel ali konservatorija Tartini, kjer je načrtovana večina koncertov, pa res ne vem, kako bomo stvar izpeljali.