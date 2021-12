Ženska, ki je sanje uresničila in uničila

Povzet po knjigi Sare Gay Forden, film Hiša Gucci opisuje srhljivo zgodbo o družini, ki je stala za istoimensko toskansko modno hišo. V treh desetletjih ljubezni, izdaje, dekadence, maščevanja in na koncu umora, nas režiser Ridley Scott spremlja skozi roman o uspehu, ki se je začel v Firencah v delavnici izdelovalca usnjenih torb in kovčkov in se zaključil z umorom v palači v središču Milana.

Vlogo črne dame Patrizie Reggiani je režiser zaupal pevki Lady Gaga, ki z nostalgičnimi frizurami in modo, ki seveda prikazuje čas in atmosfero osemdesetih let italijanskega ekonomskega vzpona, pripoveduje tudi zgodbo o vzponu zelo lepe in ambiciozne mlade ženske. Patrizia Reggiani je bila namreč hčerka avtomobilskega prevoznika, ki je sicer že v preteklosti navezal stike z mafijo. Že v najstništniških letih ji je bilo kmalu jasno, da se ne misli zadovoljiti z življenjem, ki ga je živela na podeželju pri Modeni. Ko se je nekega večera znašla na ekskluzivni zabavi in čisto slučajno spoznala sramežljivega Maurizija, so se ji sanje v hipu uresničile. Razumela je, da dobesedno stoji pred njo sin dinastije Gucci.

V celovečercu nastopa vrsta izrednihin znanih igralcev, kot so Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek. Ridley Scott jih postavil v izredna posestva, vile, sanjska stanovanja s pogledom na milanski Duomo, kjer se je pač začela, razvijala in končala zgodba družine s tragičnim koncem. Iz filma je tudi razvidno, da je režiserja zanimal lik neverjetne ženske, ki je čisto sama uspela uresničiti a tudi uničiti to kar si je najbolj želela ...

House of Gucci

ZDA 2021

Režija: Ridley Scott

Igrajo: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Salma Hayek, Al Pacino