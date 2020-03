Ženski noir za 8. marec

Ena je temnolasa, druga pa svetlolasa. Obe imata enako starega sina in živita v dveh skoraj enakih hišah z enakim vrtom, ki sta postavljeni ena ob drugi. Njuni življenji, družini in navade so zrcalno enaki. Celine in Alice sta navidez srečni prijateljici. Družita ju skupni interesi, družinske večerje, ki jih enkrat prireja ena, drugič pa druga, pa še uspehi sinov in seveda številni pogovori o modi, politiki, življenju ...

Belgijsko buržujsko stvarnost šestdesetih let prejšnjega stoletja režiser, ki je doma iz mesta Charleroi, opisuje karseda doživeto, a se za navidez mirnim in enoličnim življenjem belgijskega bogatega predmestja skrivajo velike skrivnosti in neizrekljive resnice, ki jih v zgodbi občutimo že od vsega začetka. Režiser sicer pri tem gledalca vodi namenoma za nos in ga vseskozi preseneča. Ko nekega dne sin Celine nepričakovano umre in Alice nemočno prisostvuje dogodku, ni poti nazaj in tudi dolgoletno prijateljstvo je pri tem nepopravljivo načeto.

Film, ki si je lani v Bruslju prislužil devet nagrad Magritte – to je devet belgijskih oskarjev –, je noir zgodba Oliverja Masset-Depasseja, trenutno enega najbolj talentiranih režiserjev tovrstnega žanra, ki v marsičem spominja na Hitchcocka in Lyncha.

Dokler bodo v Furlaniji - Julijski krajini kinodvorane odprte, je ogled nadvse uspelega ženskega noirja lepa priložnost za praznovanje dneva žena ali pa dobra alternativa za tiste moške, ki bodo 8. marca ostali sami doma. V Trstu je film na ogled v kinodvorani Ariston.

Doppio sospetto

Belgija 2018

Režija: Oliver Masset-Depasse

Igrajo: Veerle Baetens, Anne Coesens, Mehdi Nebbou in Arieh Worthalter