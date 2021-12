Zgodba o ljubezni in smrti

Uberto Pasolini je v Rimu rojeni 64-letni filmar, ki je zaslovel leta 1997, ko je kot producent realiziral nadvse uspešno komedijo Full Monty. Kasneje pa se je tudi sam preizkusil v vlogi režiserja s posebnim talentom za majhne zgodbe, take, ki pripovedujejo o ljudeh z obrobja družbe.

Tako je tudi v svoji najnovejši pripovedi stopil po sledeh tistih, ki živijo v senci in dan za dnem vodijo odmaknjen vsakdan. Življenje, ki pa je hkrati tudi njihova izredna zgodba.

Po delu Still life, s katerim je Pasolini pripovedoval o samotarju, zaposlenem v občinskem pogrebnem uradu, je v najnovejši film ujel resnično zgodbo, za katero je izvedel ob branju časopisa.

V Belfastu živi John, ki ni še dopolnil štiriintrideset let, ko izve, da ima raka in tudi kruto resnico, da mu preostaja samo še nekaj mesecev življenja. John se preživlja z umivanjem šip. V resnici pa mladi moški ne skrbi samo zase, ampak tudi za štiriletnega sinčka Michaela. Oče in sin sta ostala sama, odkar ju je Michaelova mama zapustila in odšla v Rusijo. Njuno življenje poteka po utečenem tiru čisto preprostih navad, ki pa vsakič znova dokazujejo tudi izjemnost njunega odnosa.

Brez sentimentalizma in prekomerne dramatičnosti nas režiser postavi pred dejstvo, da John ne želi izgubljati pičlega časa, ki ga ima pred sabo, istočasno pa želi prav tisti čas posvetiti iskanju primerne družine za malega Michaela.

Ponovno z zelo neposredno in realistično filmsko govorico ter nadvse pikro zgodbo, kar v marsičem spominja na filme Kena Loacha, nas Pasolini nagovarja o ljubezni, pa čeprav to dela s pomočjo zgodbe, ki ves čas napoveduje smrt.

Nowhere special

Italija, Romunija in Velika Britanija, 2020

Režija: Uberto Pasolini

Igrata: James Norton in Daniel Lamont