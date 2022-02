Zgodba polovičnih ljubezni

Dve ženski. Mary in Genevieve. Prva živi v mestu Dover, v angleškem Kentu, druga pa v Calaisu na severu Francije. Ločuje ju seveda Rokavski preliv, združuje pa Ahmed, v Pakistanu rojen moški, ki je poročen z Mary in z njo živi v Angliji, z Genevieve pa ima v Franciji drugo družino ...

Nepričakovano Ahmed umre za srčno kapjo. Mary moževa smrt zelo presune in ko spravlja njegove osebne stvari, naleti na osebno izkaznico francoske ženske, ki živi v Doverju. Možev telefon seveda razkrije ostalo, saj med osebnimi sporočili Mary kmalu stakne dolgo dopisovanje med Ahmedom in Genevieve ... Vdova se odpravi na drugi breg preliva in poišče naslov, zabeležen na pravkar najdenem osebnem dokumentu. Ahmedova žena tako izve za moževo drugo življenje in pri tem odkrije še vrsto skrivnosti.

Prvenec danes sedemintridesetletnega britanskega režiserja Aleema Khana, ki je po rodu Pakistanec, je zgodba, ki ob »polovični« ljubezni pripoveduje tudi o izgubi, identiteti in skritih resnicah, s katerimi Genevieve sobiva v tihem upanju, da ima ona boljšo Ahmedovo polovico. Mary o drugi ženski do moževe smrti ne ve čisto nič, kar jo potem še bolj presune, pa je dejstvo, da je sama za Ahmeda zamenjala vero, mož pa si je novo družino ustvaril izven islama.

Mala zgodba o ženskah, ki nista vedeli oziroma nista želeli vedeti ničesar druga o drugi, je v resnici mogočna zgodba o čustvih in prestopanju pravil, kot v določenem trenutku pove Genevieve, za katere verjamemo, da jih moramo spoštovati.

Film je v sklopu nagrad angleškega neodvisnega filma prejel kar šest najpomembnejših priznanj. V Trstu je od danes na ogled v kinodvorani Ariston.

After Love

Velika Britanija, 2021

Režija: Aleem Khan

Igrajo: Joanna Scanlan, Nathalie Richard in Nasser Memarzia