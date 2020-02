Zmagovalci natečaja Maria Magajne in novinarske štipendije Dušana Udoviča

Kulturno društvo Bubnič-Magajna in Primorski dnevnik sta razpisala 3. fotografski natečaj za nagrado Maria Magajne na temo Mimoidoči. Pri natečaju je sodelovalo petnajst udeleženk in udeležencev. »Mimoidoči gredo mimo nas in največkrat se niti ne oziramo za njimi. So pa nekateri, ki nas pritegnejo in se naše oko ustavi na njih. Pričakujemo fotografije ljudi, ki so vas prevzeli za en trenutek, toliko, da ste pritisnili na sprožilec, pa tudi tistih, s katerimi ste vzpostavili trdnejšo zvezo,« je pisalo v razpisu, ki je bil namenjen odraslim in mlajšim, ki niso še dopolnili 14 let.

Strokovna komisija v sestavi Meta Krese, Sergio Ferrari in Damjan Balbi je prvo nagrado v vrednosti 200 evrov za nakup knjig v Tržaškem knjižnem središču dodelilo Johanni Kerschbaumer za fotografijo z naslovom Ravnodušnost, tolažilne nagrade (knjižni boni v vrednosti 50 evrov) prejmejo Miloš Pahor (Mimoidoči), Nikolaj Kovačič (Diskusija) in Danilo Pahor (Starček). V kategoriji mlajših izpod 14 let je nagrado (knjižni bon za 200 evrov) prejel Mitja Klabjan za fotografijo z naslovom Krik.

Tri reportaže o Slovencih v FJK

Z željo, da bi gojilo spomin na kolego in nekdanjega odgovornega urednika Primorskega dnevnika Dušana-Duška Udoviča, pa je društvo v sodelovanju z našim dnevnikom, SKGZ, novinarsko zbornico FJK in novinarskim sindikatom Assostampa FJK (FNSI) prvič razpisalo tudi novinarske štipendije, ki bi mladim novinarjem in študentom novinarstva omogočile, da bolje spoznavajo Slovence v Furlaniji - Julijski krajini.