Znano je, kje je Van Gogh naslikal zadnjo sliko

Znana je lokacija, kjer je nizozemski slikar Vincent van Gogh naslikal svojo zadnjo sliko, so danes sporočili iz Van Goghovega muzeja v Amsterdamu. Kot so zapisali, naj bi umetnik med ustvarjanjem slike z naslovom Drevesne korenine stal na hribu, poraščenem z drevesi in koreninami, v mestu Auvers-sur-Oise v bližini Pariza. Dodali so, da so lokacijo označili kot turistično točko, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Lokacijo je po pisanju agencije odkril direktor Van Goghovega inštituta Wouter van der Veer, ko je naletel na razglednico, ki prikazuje drevesa in korenine, ki se zelo podobne tistim na Van Goghovi sliki. Strokovnjaki v muzeju so nato natančno primerjali oba motiva.

Pričujoča lokacija je v bližini hiše, v kateri je umetnik preživel zadnjih 70 dni svojega življenja. Glede na svetlobo na sliki strokovnjaki sklepajo, da je umetnik slikal pozno popoldne, pozneje istega dne pa je storil samomor.

Van Gogh (1853-1890) se je rodil v Zundertu na Nizozemskem. Leta 1880 seje posvetil umetnosti, šest let kasneje pa odšel v Pariz, kjer jepreučeval impresioniste. Leta 1888 se je naselil v Arlesu v Provansi vrumeni hiši, kamor je povabil tudi svojega prijatelja Gauguina.

Maja 1889 je bil sprejet v psihiatrično bolnišnico v Saint-Remyju vbližini Arlesa. Leto zatem se je preselil v Auvers-sur-Oise v bližiniPariza. Julija 1890 se je na pšeničnem polju ustrelil, piše STA.