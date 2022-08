Zvesti sami sebi

Angleška electro-pop skupina Hot Chip nam že skoraj trideset let ponuja pop glasbo z elektronskim predznakom. Člani angleškega benda so sicer aktivni tudi pri drugih glasbenih projektih, večkrat vrtijo plošče na raznoraznih dogodkih, ob tem pa imajo očitno dovolj časa tudi za snemanje novih komadov.

Nov album Freakout/Release je izšel prejšnji teden za angleško neodvisno glasbeno založbo Domino Recording, traja pa malo več kot tri četrt ure.

Zasedbo Hot Chip sestavljajo pevec in kitarist Alexis Taylor, drugi pevec Joe Goddard, kitarist Owen Clarke, vsestranski glasbenik Al Doyle ter bobnar Felix Martin. Z njimi sta v preteklosti večkrat sodelovala tudi glasbenika Rob Smoughton in Sarah Jones, tako na koncertih kot tudi v studiu. Hot Chip je skupina, katere člani igrajo veliko različnih instrumentov, glavno vlogo pa igrajo sintetizatorji zvoka in elektronski efekti. Bend sta leta 1995 v Londonu ustanovila Taylor in Goddard. Fanta sta sama posnela nekaj kratkih plošč, ko pa so se jima pridružili še preostali člani benda, je leta 2004 izšel prvenec Coming On Strong. Bend je zaslovel z naslednjim albumom The Warning, ob tem pa tudi podpisal pogodbo z glasbeno velikanko EMI Records. V naslednjih letih so Taylor in ostali dali duška svoji glasbeni žilici in posneli še plošče Made In The Dark, One Life Stand, In Our Heads, Why Make Sense?, pred dvema letoma pa še plošček A Bath Full Of Ecstasy. Ta je nastal, potem ko sta Taylor in Goddard leta 2017 sodelovala pri snemanju novega albuma ameriške pevke Katy Perry. Takrat sta nastala komada Spell in Echo, ki sta kasneje dobila mesto na novi plošči.

Zadnja tri leta je bend posvetil ustvarjanju nove glasbe in tako je aprila izšel prvi single <+corsivo film>Down<+tondo film> – poskočna, electro funky skladba. Julija je sledil drugi dance single Eleanor, v Phoenix stilu. Freakout/Release je komad, ki spominja na legende nemške elektronske glasbe Kraftwerk. Naslednja Broken je spet lahkotna dance-pop pesem, novost pa predstavlja komad The Evil That Man Do, v katerem poje tudi kanadski reper Cadence Weapon.

Plošča Freakout/Release ne ponuja nič posebno novega, sicer pa zvesto sledi opusu benda.

Freakout/Release

Hot Chip

Synth-pop

Domino Recording, 2022