Ali obstaja gozdna straža?

Dober dan!

Že dolga leta tu pri nas uporabljamo strokovni pojem gozdne straže za ljudi, ki opravljalo praktično naloge policajev, samo da v gozdu. Zdaj pa vidim v nekaterih uradnih prevedenih dokumentih, da mladi to uporabljajo različno. So torej gozdne straže zgrešene?

Se vam s spoštovanjem zahvaljujem za pojasnitev!

Sled tega, zakaj in kako je za italijansko ustreznico guardia v zamejskem okolju nastal prevod straža, najdemo celo v SSKJ-ju. Pod slovarskim geslom gvardija (< ita. guardia) naletimo na sledečo razlago s primerom: »zlasti v romanskem okolju, nekdaj straža, stražniki: prefekt je poklical gvardijo«. Toda s to razlago ne smemo ničesar utemeljevati, kajti priča o zgodovinskem stanju. V osrednjeslovenskem okolju ima straža nekoliko drugačne pomene, beseda se je vpela v različne stalne besedne zveze (nočna straža, obalna straža ipd.), nikakor pa ne v kontekst gozdarstva ali gozdarske inšpekcije. Prav na vašem primeru lahko ponovno potrdimo, da prevajanje ni »direktno prenašanje besed«, temveč predvsem primerjava sistemov dveh kultur, sploh na različnih strokovnih področjih. Toda poiščimo najhitrejšo, neposredno in eno najzanesljivejših poti za odgovor na vaše vprašanje.

K sreči imamo v takih primerih na razpolago priročno in zanesljivo rešitev, in sicer Zvezek normiranih terminov, ki ga ob pomoči številnih strokovnjakov s posameznih področij pripravljajo sodelavke Centralnega urada za slovenski jezik. Če v pdf različico navedenega zvezka vtipkamo ukaz »CTRL+f« in nato v okence vnesemo guardia, nas bo program vodil po vseh zadetkih, kjer se termin pojavlja. Ugotovili bomo, da so vešči prevajalski odločevalci našli rešitve, ki v slovenščino ne prenašajo izraza brez konteksta, torej zgolj besedne ustreznice, temveč funkcijo, ki jo ta služba opravlja v Italiji. Gre seveda za posebna pooblastila, ki jih ima policija, pristojna za gozdarsko področje in sploh področje gozdov. V Sloveniji naloge te službe (policije) opravljajo Zavod za gozdove, gozdarska inšpekcija in delno Finančna uprava. Zato najdemo v omenjenem zvezku sledeče termine. Njihovo ozadje boste gotovo zlahka ujeli. Prilagamo kar skrčen glosarček:

guardia di finanza > finančna policija

guardia del corpo forestale > gozdarski policist / policist gozdarske policije

corpo forestale > gozdarska policija

ispettorato forestale > gozdarski inšpektorat

stazione forestale > gozdarska postaja / postaja gozdarske policije