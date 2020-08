Glasuj za avgustovsko Osebnost Primorske!

Dark Theme

Stipe Vincek je predsednik Moto kluba Kondor, katerega člani so že 30-krat skupaj darovali kri. Ana Jug želi s centrom uporabnih predmetov ljudem približati skrb za čistejši planet. Martin Šolar je direktor Kobariškega muzeja, ki že tri desetletja ohranja spomin na dediščino soške fronte. To so kandidati, ki se potegujejo za naziv avgustovske osebnosti Primorske. Komu bodo bralci, poslušalci, gledalci in komisija Primorskih novic, Primorskega dnevnika, Radia Koper, Televizije Koper in Radia Trst A namenili največ glasov, bo znano prihodnjo soboto.

Stipe Vincek Pod sloganom »Stori kaj dobrega zase in za drugega – daruj kri!« so člani Moto kluba Kondor v izolskem transfuzijskem centru organizirali avgustovsko krvodajalsko akcijo, trideseto po vrsti. Ponosni so, ker so ponovno dali del sebe za nekoga drugega. V desetih letih, odkar so začeli akcijo, so darovali približno 250 litrov krvi. Motoriste Kondorja tudi sicer krasi dobrodelnost. Že tradicionalno ob večjih praznikih obdarujejo socialno šibke družine, pomagajo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, z veliko mero sočutja zbirajo denar za zdravljenje hudo bolnih ... Za člane kluba na čelu s predsednikom Stipetom Vincekom je na cesti na prvem mestu varnost, h kateri posebej prispevajo s svojim zgledom.

Ana Jug Pred dvema mesecema je v Novi Gorici zaživel center uporabnih predmetov. Idejna vodja in gonilna sila pri vzpostavitvi prvega takega centra na Goriškem je bila Ana Jug, upokojena odvetnica in humanitarka. Sodelovala je že v izolskem centru uporabnih predmetov. Znanje, ki ga je takrat pridobila, je skupaj z novogoriškim društvom Moj svet, čist planet, prenesla tudi na Goriško. Z delovanjem so zadovoljni tako Jugova kot tudi društvo. S centrom, v katerem je mogoče zamenjati vse od oblek do knjig, slik in posode, pa želi Jugova ljudem približati miselnost, da z rabljenimi predmeti podpiramo krožno gospodarstvo in ne onesnažujemo okolja.