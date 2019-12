Glasuj za decembrsko Osebnost Primorske!

Dark Theme

Najboljši nogometni sodnik na svetu Damir Skomina, plesni in življenjski par Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia, steber MoPZ zbora Tabor z Opčin Armando Škerlavaj, vestni zapisovalec zgodovine športa na Goriškem Vojko Orel in predsednik openske sekcije Vsedržavnega združenja partizanov Italije Duško Kalc so kandidati za decembrsko zmago v izboru Osebnost Primorske. Kdo bo prejel največ glasov bralcev, poslušalcev in gledalcev Primorskih novic, Radia Koper, Televizije Koper, Primorskega dnevnika in Radia Trst A ter komisije petih medijev, bo znano prihodnjo soboto.

Damir Skomina

Damir Skomina Zaključek minule sezone nogometne lige prvakov predstavlja krono v karieri koprskega nogometnega sodnika, 42-letnega Damirja Skomine. V Madridu je sodil finale lige prvakov, v katerem sta se pomerila angleška velikana Liverpool in Totenham. Posebno priznanje pa je prejel ob izteku leta, saj ga je Mednarodni inštitut za zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika na svetu v letošnjem letu. Kljub temu, da je splezal na nogometni vrh in dosegel cilj, ki ga tisoči ne bodo nikoli, je prepričan, da še ni rekel zadnje besede in da lahko v naslednji treh letih ostane med najboljšimi.

Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia

Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia Plesalca in življenjska sopotnika Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia sta prvo desetletje uspešnega ustvarjanja praznovala z glasbeno predstavo De-set. Ta bo po premieri na odru SNG Nova Gorica zaživela še v Cankarjevem domu in v Rotterdamu, kjer sta se Novogoričanka in Poljak na priznani plesni akademiji Codarts spoznala. Odtlej sta soustvarila že več odmevnih celovečernih predstav in posnela tudi plesne filme. Svoje znanje predajata tako na delavnicah v tujini kakor tudi v svoji plesni šoli MN Dance Studio. Med njunimi številnimi nagradami posebej odmeva letošnja zmaga na slovitem ameriškem festivalu Jacob’s Pillow.

Armando Škerlavaj

Armando Škerlavaj Armando Škerlavaj je vsestransko aktiven član openske skupnosti. Upokojeni osnovnošolski učitelj je tudi velik ljubitelj knjig in petja. Pel je v raznih sestavih, celih petdeset let pa bil steber Moškega pevskega zbora Tabor z Opčin. V tem sestavu je pel od prvega do zadnjega dne delovanja zbora in mu tudi predsedoval - vse do sredine decembra, ko se je Mešani pevski zbor Tabor dokončno poslovil od svojih poslušalcev.

Vojko Orel

Vojko Orel Priznan športni delavec, upokojeni pedagog in atletski trener Vojko Orel iz Vrtojbe je velik ljubitelj športa in športnega dogajanja na Goriškem. Po upokojitvi je začel preučevati in zapisovati zgodovinska športna dejstva. Več let je neutrudno zbiral gradivo in pričevanja o razvoju športa, posebej nogometa, na Goriškem po drugi svetovni vojni. Bogata monografija je bila ob nedavni predstavitvi deležna velikega zanimanja športne in širše javnosti. To je že četrta Orlova publikacija o športu na Goriškem.

Duško Kalc