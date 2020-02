Glasuj za februarsko Osebnost Primorske!

Dark Theme

Februar v znamenju kulture in vzgoje Miran Košuta je z novim prevodom Prešernove poezije približal italijanskemu bralcu. Vzgojiteljica Nadja Likar otroke uči sprejemati drugačnost. Janko Ban je življenje zapisal glasbi, predvsem zborovski. Adrijana Konjedič pa zapuščene avtobusne postaje spreminja v čitalnice. Kdo bo prejel največ glasov bralcev, poslušalcev in gledalcev Primorskih novic, Radia Koper, Televizije Koper, Primorskega dnevnika, Radia Trst A in komisije medijev ter postal osebnost Primorske meseca februarja, bo znano prihodnjo soboto.

Miran Košuta

Miran Košuta Miran Košuta, slovenist in literarni zgodovinar, je izredni profesor za slovensko književnost na Univerzi v Trstu. Po izobrazbi sicer tudi glasbenik je bil med sodelavci priljubljene oddaje TV Poper, pred dobrimi desetimi leti pa se je v prostem času lotil zelo ambicioznega projekta - italijanskega prevoda celotnega pesniškega opusa Franceta Prešerna. V želji, da bi njegove verze približal italijanskim bralcem, je prevajanju Največjega posvetil veliko energije in februarja letos svoje prevode predstavil na literarnem dogodku v Trstu. Poezije v italijanskih prepesnitvah Košute bodo v knjižni obliki izšle letos, ko obeležujemo 220-letnico Prešernovega rojstva.

Nadja Likar

Nadja Likar Otroci so naša prihodnost. Tega se zaveda vzgojiteljica Nadja Likar iz Otroškega vrtca Ajdovščina. Z malčki se veliko pogovarja in upošteva njihove ideje. Uči jih, da sprejemajo drugačnost. Uspešno vključuje otroke priseljencev in v vrtcu uporablja gledališče kamišibaj. Da svoje poslanstvo uresničuje z ustvarjalnostjo in inovativnostjo, je prepoznal tudi Zavod za šolstvo, ki ji je podelil letošnje priznanje Blaža Kumerdeja. “Današnji otroci si želijo biti sprejeti, videni, ljubljeni,” pravi Nadja Likar.

Janko Ban

Janko Ban Janko Ban je svoje življenje zapisal glasbi, v prvi vrsti zborovski. Kot urednik na Radiu Trst A je posebno pozornost namenjal vrednotenju umetniške in ljudske pevske zakladnice. Bil je tudi pedagog na Glasbeni matici, kjer je poučeval glasbeno zgodovino, veliko let aktiven v odborih in pri pripravi tamkajšnjih koncertnih sezon, v vlogi zborovodje pa je zapisal marsikatero pomembno stran v zgodovini vodilnih tržaških zborov. Človek širokega srca se je izkazal tudi kot kulturni posrednik med slovenskim in italijanskim zborovskim okoljem; ob slovenskem kulturnem prazniku je prejel priznanje krovnih organizacij Slovencev v Italiji.

Adrijana Konjedič