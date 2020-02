Glasuj za januarsko Osebnost Primorske!

Dark Theme

Osebnost Primorske, skupna akcija medijskih hiš Primorske novice, Radio Koper, Televizija Koper, Primorski dnevnik in Radio Trst A, začenja novo poglavje. Prvi izbor v letošnjem letu ponuja pet kandidatov. Za glasove bralcev, poslušalcev in gledalcev ter komisije sodelujočih medijev se potegujejo Dragana Čolić, Zdravko Likar, Nevenka Mlinar, Stevo Vujić in Neva Zajc. Kdo bo osebnost Primorske meseca januarja, bo znano prihodnji petek.

Dragana Čolić

Dragana Čolić Dragana Čolić je kot scenaristka in režiserka novega dokumentarnega filma ključno pospešila zavedanje, da avtor prve posvetne pesniške zbirke ni Valentin Vodnik, ampak Pavel Knobl iz njene domače vasi Orehek pri Postojni. V vaškem kulturnem domu so na tradicionalni prireditvi v čast pomembnemu sovaščanu predstavili film Za Pavla Knobla skovano, v katerem več poznavalcev predstavi nastajanje in pomen knjige Štiri pare kratkočasnih novih pesmi. V njej je Knobl leta 1801 zbral duhovite, žive in izzivalne pesmi o krompirju, prdcih, pustnih šegah, zakonskem življenju, skakanju čez plot in še marsičem. Sledile so projekcije v Postojni, Ilirski Bistrici in Pivki, okrog Knobla pa so v Orehku zasnovali tudi širši projekt razvoja vasi kot turistične destinacije.

Zdravko Likar

Zdravko Likar Zdravko Likar velja za gonilno silo čezmejnega sodelovanja med Slovenci v Posočju in na Videmskem. Nekdanji načelnik Upravne enote Tolmin in družbenopolitični delavec je velik prijatelj Benečije, za katero pravi, da je njegov drugi dom: tamkajšnjim Slovencem je stal vseskozi ob strani, njihova stališča zagovarjal v Ljubljani in jim nudil konkretno pomoč. Zdravko Likar je gotovo med najbolj zaslužnimi za to, da so novoletna srečanja Slovencev Videmske pokrajine in Posočja, ki so pomemben povezovalni trenutek med obema skupnostma, letos doživela jubilejno 50. izvedbo.

Nevenka Mlinar

Nevenka Mlinar Zdravnica Nevenka Mlinar je prvopodpisana pod zahtevo slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov ter zdravniške zbornice proti nadaljnjemu obremenjevanju okolja in ogrožanju zdravja v srednji Soški dolini. Njenemu pozivu se je v pismu javnosti pridružilo že več kot 300 zdravnikov. Mlinarjeva opozarja, da so zdravstvene posledice pretekle proizvodnje azbestno cementnih izdelkov na tem območju zelo težke. Pojavljajo se tako pri nekdanjih zaposlenih kot pri prebivalcih širše okolice cementarne Salonit Anhovo. V ambulanto Mlinarjeve v Desklah prihajajo bolniki s številnimi zdravstvenimi težavami zaradi nekdanje izpostavljenosti azbestu. Azbest je sicer stvar preteklosti, vendar Salonit Anhovo zdaj načrtuje povečati količine odpadkov za sosežig. To pa je zaskrbljujoče, opozarja Mlinarjeva.

Stevo Vujić

Stevo Vujić Koprski Tomos, nekoč industrijski velikan, poznan in cenjen tako doma kot v svetu, je lani za vselej zaprl svoja vrata. Da bi sedanji in bodoči rodovi začutili veličino in fenomen tovarne, ki se je ponašala z ustvarjalnostjo in vizionarstvom oblikovalcev, inženirjev ter predanostjo zaposlenih, že leta ljubiteljsko skrbi strasten zbiratelj Tomosove tehniške dediščine, “otrok” Tomosa, Stevo Vujić. Z muzejem v Kidričevi ulici v Kopru, z dogodki, ki jih pripravlja Društvo Tomos in imajo poleg izobraževalne pogosto tudi dobrodelno noto, s soustvarjanjem dokumentarnih filmov o tovarni in njenem času, pa tudi z razstavami iz svoje družinske zbirke, kot je zadnja v koprski Galeriji Meduza z naslovom Tomos – na sedlu spominov.

Neva Zajc