Glasuj za junijsko Osebnost Primorske!

Dark Theme

Jože Pirjevec, vztrajni iskalec resnice, je s knjigo Partizani osvobodilno gibanje postavil v evropski okvir. Jana Ludvik, najboljša igralka namiznega tenisa sezone, je četrtič zapored državna prvakinja z izolskim Arrigonijem. Igor Polanc je gonilna sila gradnje primorske male Planice nad Kovkom na Ajdovskem. To je trojica kandidatov, ki se poteguje za naziv osebnost Primorske meseca junija. Komu bodo bralci in poslušalci Primorskih novic, Radia Koper, Televizije Koper, Primorskega dnevnika in Radia Trst A namenili največ glasov, bo znano prihodnjo soboto.

Jože Pirjevec

1. Jože Pirjevec Tržaški zgodovinar dr. Jože Pirjevec je v začetku junija praznoval 80. jubilej. Prav takrat je pri Cankarjevi založbi izšla njegova nova knjiga, monumentalno delo z naslovom Partizani. Vanjo je Pirjevec vložil več desetletij raziskovalnega dela in preučevanja najpomembnejših svetovnih arhivov, ki so se odpirali zlagoma, z vztrajnostjo iskalca resnice pa je svoje vedenje ves čas dopolnjeval. V obsežnem delu se avtor osredotoča na drugo svetovno vojno na jugoslovanskih tleh, ponuja celosten prikaz nastanka in razvoja partizanskega gibanja in ga postavi v evropski okvir.

Jana Ludvik

2. Jana Ludvik Izolanka Jana Ludvik je že vrsto let kapetanka ženske vrste izolskega namiznoteniškega prvoligaša Arrigoni, ki mu je predana kot neke vrste razširjeni družini. Bistveno je prispevala še k četrtemu zaporednemu naslovu prvaka, poleg tega pa jo je vodstvo prve lige izbralo še za najboljšo igralko sezone. Pri 35 letih, ob delu in po dveh materinstvih, ni izgubila prav nič športne ostrine. Čeprav se je v ligi borila z mlajšimi tekmicami, njeni obrambni igri na domači sceni le tu in tam kdo pride do živega. V celotni sezoni je izgubila samo tri dvoboje, na zaključnem turnirju najboljše četverice za naslov prvaka pa je premagala vse tekmice.

Igor Polanc