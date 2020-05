Glasuj za majsko Osebnost Primorske!

Dark Theme

Ob koncu epidemije novega koronavirusa se Osebnost Primorske, skupna akcija Primorskih novic, Radia Koper, Televizije Koper, Primorskega dnevnika in Radia Trst A, vrača v ustaljene tire. Majski šopek oblikujejo kandidati s področja kulture, ki so jo ukrepi močno prizadeli, a še zdaleč ne dotolkli. V njem so profesorica Jelena Vukmir, ki slovenščino in italijanščino uči na »naraven način«, ravnateljica Narodne in študijske knjižnice Trst-Gorica Luisa Gergolet, pesnik in prevajalec Marko Kravos ter Simon Kastelic in Mateja Kralj, jedro sežanskega Društva Konstruktivist. Kdo bo prejel največ glasov, bo znano prihodnjo soboto.

Jelena Vukmir

1. Jelena Vukmir V okviru kandidature Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture že dva meseca poteka brezplačni tečaj Nauči se italijansko in slovensko z GO! 2025. Velik odziv je organizatorje, Ekipo GO! ter novogoriško in goriško občino, izjemno presenetil, saj virtualni pouk trenutno obiskuje več kot dva tisoč tečajnikov. Velike zasluge ima profesorica Jelena Vukmir iz Nove Gorice, ki tečajnikov ne »muči« z zapletenimi slovničnimi pravili, temveč snov podaja na preprost, hudomušen in razumljiv način. Prav to je povzročilo vedno večje povpraševanje, zaradi katerega so učenje slovenščine in italijanščine podaljšali. Največja ovira pri sporazumevanju v čezmejnem goriškem prostoru je zagotovo jezik, zaradi takšnega navdušenja pa je pričakovati, da bo v prihodnje to vedno manjša težava.

Luisa Gergolet

2. Luisa Gergolet Ko na domačih policah ni bilo več neprebranih pravljic in so bile knjižnice prisilno zaprte, so se pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu in Gorici odločili, da bodo pravljice kar same obiskale slovenske otroke. Ravnateljica Luisa Gergolet in njene kolegice so v dobrih dveh mesecih prebrale, posnele in poskrbele za montažo 125 pravljic: njihova akcija Pravljice na obisku je na YouTubu presegla 25.000 ogledov in tako pripomogla k utrjevanju slovenskega jezika med najmlajšimi bralci, ki že od konca februarja nimajo dostopa do šolskih prostorov. Pozabile pa niso niti na najstarejše in v sodelovanju s krožkom KRUT poskrbele za brezplačno dostavo knjig upokojencem, svojim članom, na dom.

Marko Kravos

3. Marko Kravos Tržaški pesnik, prevajalec in urednik Marko Kravos se opredeljuje s štirimi besedami: kamen, morje, nebo in knjiga. Prav v knjigo je zaljubljen že od mladosti in zanjo je zastavil svoje osebno in poklicno življenje. Kot pesnik je verzom vdahnil svojo tržaško identiteto in mediteransko naravo, kot prevajalec utira pot pesniškim stikom, kot urednik pa je širil obzorja s primorsko literaturo. Še zmeraj je živo prisoten povsod, kjer se širi bralna kultura, nazadnje kot predsednik Bralne značke, in, kjer je beseda o sožitju, kot vodja tržaške skupine 85. Je tudi dobitnik nagrad, ki sta kronali zadnje obdobje: Schwentnerjeva nagrada na knjižnem sejmu in februarsko Prešernovo odličje v Trstu za življenjsko delo.

Mateja Kralj in Simon Kastelic