Glasuj za oktobrsko Osebnost Primorske!

Srebrni odbojkar z evropskega prvenstva Jani Kovačič, Ježkov nagrajenec Marko Brecelj, predsednica društva Palčica pomagalčica in dobrodelni škratki Larisa Štoka, borec za pravice slovenske narodne skupnosti v Italiji Rudi Pavšič ter glasbenik in ekološki kmet Jani Kutin se potegujejo za naziv osebnost Primorske meseca oktobra. Kdo bo zbral največ glasov bralcev, poslušalcev in gledalcev Primorskih novic, Radia Koper, Televizije Koper, Primorskega dnevnika in Radia Trst A ter komisije sodelujočih medijev, bo znano prihodnjo soboto.

Jani Kovačič

1. Jani Kovačič Slovenska odbojkarska reprezentanca je v času evropskega prvenstva poskrbela za pravo športno evforijo. Srebrna medalja je potrditev vrhunske generacije igralcev, ki je že vrsto let med najboljšimi na svetu. Reprezentančni uspeh je imel tudi močan primorski pridih, velik delež so prispevali Mitja Gasparini, Dejan Vinčić in Jani Kovačič. Prav Kovačiča je Evropska odbojkarska zveza uvrstila v najboljšo sedmerko prvenstva. Kovačič je bil daleč najboljši sprejemalec v ekipah, ki so se borile za odličja. Kanalski prosti igralec se je izkazal tudi z izjemnimi obrambami, ki so tekmece spravljale v obup.

Marko Brecelj

2. Marko Brecelj Kantavtor in performer Marko Brecelj premore drzen slog, izrazno moč, skrajno neupogljivost in odločno držo, s katerimi nagovarja vedno nove generacije. Vse to in še marsikaj so zapisali v utemeljitvi Ježkove nagrade. Brecelj je pred 45 leti v sodelovanju z aranžerjem in dirigentom orkestra Bojanom Adamičem posnel kultni prvenec Cocktail. Sledilo je ustvarjanje v vsejugoslovansko popularnem bendu Buldožer, sodelovanje z Ivanom Volaričem - Feom, kar četrt stoletja je Brecelj vodil koprski mladinski kulturni center, s tovariši iz Društva prijateljev zmernega napredka je začel festival Koperground in se uveljavil kot pionir mehkega terorizma. Kdor se ne ustraši bodic letošnjega Ježkovega nagrajenca, pod njimi najde edinstvenega ustvarjalca.

Larisa Štoka

3. Larisa Štoka Dobrodelno društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki je majhno društvo z velikim srcem. Predsednica, osnovnošolska učiteljica Larisa Štoka iz Kopra, je v začetku oktobra postala obraz humanitarne akcije za Krisa. Kljub temu, da je društvo še mlado in majhno, se je kmalu po objavi prvega poziva na družbenem omrežju znašlo sredi velike zgodbe, ki je segla tudi preko meja. 20-mesečni Kris, ki je povezal Slovenijo, se odpravlja na zdravljenje v ZDA. Denarja za najdražje zdravilo v zgodovini doslej se je nabralo toliko, da bodo lahko pomagali tudi številnim drugim otrokom z redkimi boleznimi. Navdih za dobrodelno delovanje so Larisi Štoka dali njeni učenci, ki jih je že pred časom poimenovala Palčki pomagalčki.

Rudi Pavšič

4. Rudi Pavšič Rudi Pavšič je bil dolgoletni predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze, ene izmed dveh krovnih organizacij Slovencev v Italiji. V več kot dvajsetih letih, ko je držal vajeti organizacije, je slovenska narodna skupnost v Italiji doživljala velike spremembe, od sprejetja zaščitnega zakona do vstopa Slovenije v Evropsko unijo. V svoji družbeno-politični karieri je bil med drugim pobudnik in več let predsednik Slovenske manjšinske koordinacije, član manjšinskega omizja pri italijanskem notranjem ministrstvu in paritetnega odbora. Pavšič je nedavno prejel red za zasluge Republike Slovenije za dolgoletna prizadevanja pri uresničevanju pravic slovenske manjšine v Italiji ter za neprecenljiv prispevek k uveljavljanju medkulturnega dialoga.

Jani Kutin