Glasuj za septembrsko Osebnost Primorske!

Režiser Gregor Božič je s filmom Zgodbe iz kostanjevih gozdov na Festivalu slovenskega filma odnesel rekordnih enajst nagrad vesna. Stojan Mervič je pobudnik prvega športnega dneva invalidov Zveze Sonček. Tatjana Jercog, soustanoviteljica Bienala sodobne glasbe v Kopru in predsednica Društva prijateljev glasbe, je organizatorka koncerta Simfonija Kopra. To so kandidati za naziv osebnost Primorske meseca septembra, ki se potegujejo za glasove bralcev, poslušalcev in gledalcev Primorskih novic, Radia Koper, Televizije Koper, Primorskega dnevnika in Radia Trst A ter komisije sodelujočih medijev.

Gregor Božič

1. Gregor Božič Pri svojih 35 letih je Novogoričan Gregor Božič na Festivalu slovenskega filma v Portorožu debitiral z igranim celovečercem Zgodbe iz kostanjevih gozdov ter tako prevzel žirijo in občinstvo, da je odnesel rekordnih enajst nagrad vesna. Še bolj kot nagrade pa navdušujeta iskreno prepričanje in jasni izraz umetnika, ki je študiral in delal v tujini, a ostaja tesno povezan z domom. Ob delu režiserja in direktorja fotografije pa je Božič raziskoval tudi sadne sorte ter uredil knjigo na to temo. Danes z družino vzdržuje edinstveni vzorčni sadovnjak. V razmišljanjih in izjavah vedno znova dokazuje, da ima kljub mladosti globok občutek za pristno moč narave ter edinstvenost svoje rodne pokrajine in njenih ljudi.

Stojan Mervič

2. Stojan Mervič Novogoričan Stojan Mervič je zaposlen v eni od stanovanjskih skupin Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije Sonček. Je idejni vodja prvega športnega dneva invalidov Zveze Sonček, ki so ga organizirali septembra na plaži v Ankaranu. Več kot 40 udeležencev se je lahko preizkusilo v dejavnostih, ki so zanje sicer slabše dostopne ali sploh nedostopne. V Zvezi Sonček, ki se zavzema za enake možnosti vseh prebivalcev Slovenije, so se namreč odločili, da potapljanje, supanje, veslanje, vleka z banano, kolesarjenje, »downhill« kolesarjenje, plezanje in lokostrelstvo vsaj za en dan ne bodo nedosegljiva doživetja, temveč zabaven izziv. »Invalidi imajo iste potrebe kot drugi,« pravi Mervič, ki je prepričan, da je med osnovnimi potrebami človeka tudi želja po gibanju v naravi.

Tatjana Jercog