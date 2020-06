Imena tujih vladarjev: Viktor Emanuel III.

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov. Na vaša vprašanja bo odgovarjala jezikovna svetovalka in članica Slorijeve Delovne skupine za slovenski jezik Andreja Kalc.

jezik@primorski.eu

Lepo pozdravljeni,

ker ta teden praznujemo dan republike, v časopisih odmeva ime italijanskega kralja, ki je končal svoje vladanje ob referendumu. Ali njegovo ime prevedemo ali ne? Viktor Emanuel ali Vittorio Emanuele? In kako ga sklanjamo?

Najlepša hvala. NN

Slovenska pravopisna pravila so v tem primeru jasna in bi si zaradi tega morda oddahnili: tujih imen pisno načeloma ne podomačujemo. To pomeni, da italijanski Lorenzo v slovenskih besedilih ne bo postal Lovrenc, celo v leposlovnih delih ne. Pravopis pa tudi v skladu s staro evropsko tradicijo vendarle predvideva nekaj izjem. To so svetniška imena (San Giorgio > sveti Jurij; pozor atribut sveti pišemo v slovenščini z malo začetnico), imena nekaterih zgodovinskih osebnosti (to preverimo kar v slovarskem delu pravopisa na Fran.si, npr. Luter ), večine papežev (Benedikt, Pij itd.; prekaljena jezikoslovka me opozarja, da tako veleva tudi protokol Svetega sedeža) in vladarjev (Franc Jožef npr.).

Na podlagi povzetega iz pravil bi torej lahko sledeč formuli, ki pravi, da tuja imena vladarjev pisno podomačujemo, mirno zatrdili, da bo italijanski monarh v slovenskih besedilih postal Viktor Emanuel III. Pazimo, za rimsko številko v slovenščini stoji pika, ki označuje vrstilnost: preberemo »tretji« in ne »tri« – v italijanščini pa pike seveda ni. Tako odločitev potrdi tudi slovenski članek v Wikipediji, vendar nas ta velikokrat zavede in ji ne smemo slepo verjeti – preverjati moramo dalje.

Pogled v korpus standardne slovenščine Gigafida 2.0 nam ponudi solidnih 172 zadetkov za Viktorja Emanueleja. Vendar tudi Vittorio Emnuele ne zaostaja: z različnimi vrstilnimi števniki nabere tudi v jezikovno zanesljivih in dobro urejenih medijih 170 zadetkov. Raba gre namreč v nekaterih primerih v nasprotno smer kot pravila. Jezikoslovci v primeru tujih vladarskih imen, pri katerih podomačeno ime ni prva izbira pri piscih, ugotavljajo, da se to verjetno zgodi zaradi oddaljenosti in neprepoznavnosti podomačene variante.

Če se odločimo za podomačeno obliko, potem sklanjamo Viktorja Emanuela, Viktorju Emanuelu itd. Ob ohranitvi izvorne, citatne oblike pa sklanjamo lahko Emanuela ali Emanueleja; druga različica je nekoliko pogostejša, čeprav se nekateri jezikoslovci še prepirajo, ali je to ustrezno.

V vašem primeru zaradi izkazane dvojnosti v rabi ni nič narobe, če ne sledite pravopisnim pravilom (sicer to ni priporočljivo). Zelo pomembno pa je, da ste pri svoji izbiri dosledni. Če se odločite za podomačevanje ali za izvirno obliko, naj bo to enotno za vsa imena te vrste v celem besedilu, pa čeprav šteje 400 strani!