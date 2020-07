Kaj resnično pomeni mazaštvo?

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov. Na vaša vprašanja bo odgovarjala jezikovna svetovalka in članica Slorijeve Delovne skupine za slovenski jezik Andreja Kalc.

jezik@primorski.eu

Lepo pozdravljeni,

v naši organizaciji smo naleteli na dilemo, ki je zelo pomembna. Svetovali so nam, da izraza mazaške akcije ni dobro pisati, ker mazaštvo v Sloveniji pomeni nekaj čisto drugega, ampak cela skupnost razume, za kaj gre, če uporabljamo ta izraz. Ob pravilnem slovenskem vandalska dejanja pa se bo smisel čisto izgubil. Obstaja kakšna možnost, da bi ohranili naš izraz mazaške akcije? Hvala.

Verjamem, da bo vsak govorec slovenščine iz sobesedila prepoznal pravi pomen kaznivega dejanja, ki ga že vrsto let označujete z izrazom mazaška akcija. Toda problem tiči drugje, razumevanje je morda najmanj problematično. Izraz je namreč objektivno težaven z vidika usvajanja skupnega slovenskega jezikovnega standarda, hkrati pa tudi s pravnega vidika.

Če mazaštvo, ki je v besedni zvezi pomenska osnova za tvorbo levega prilastka mazaški, vtipkate v spletni brskalnik, lahko med rezultati razberete dve zelo pomembni informaciji. O prvi pričajo zadetki v slovenskih slovarjih, ki ponudijo sledečo definicijo za mazaštvo: nav. slabš., nestrokovno opravljanje kakega dela, zlasti zdravljenja (SSKJ2). V splošno sporazumevalnih besedilih je to torej nekoliko slabšalen izraz za zdravilstvo oziroma tudi za nekatere oblike alternativne ali tradicionalne medicine.

Druga pomembna informacija, ki nam jo ponudi brskalnik, pa je pravna definicija mazaštva, in sicer kar iz slovenskega Kazenskega zakonika ( https://zakonodaja.com/zakon/kz-1/180-clen-mazastvo ). Vandali, ki z napisi in drugimi načini delajo škodo na lastnini slovenskih organizacij, ne sodijo pod opis in sankcije 180. člena Kz-1. Ta namreč pravi: »Kdor se ukvarja z zdravljenjem ali opravljanjem zdravilske dejavnosti, čeprav nima predpisane kvalifikacije, in pri tem odvrne bolnika od pravočasnega iskanja zdravniške pomoči, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.«

O neprimernosti rabe ustaljenega izraza bi vas morali ti argumenti prepričati. Kajti tako v slovenskem kot v italijanskem prostoru temu kaznivemu dejanju, kar pisanje takih napisov tudi je, pravimo vandalska dejanja (»atti vandalici«). Vsekakor vam v javnih govornih položajih svetujemo uporabo ustrezne pravne terminologije: vandalska dejanja pomenijo poškodovanje tuje stvari (oz. sta v tem primeru sopomenki). Če boste imeli občutek, da vas vaši naslovniki ne bodo razumeli, lahko v oklepaju zadevo pojasnite tudi opisno (npr.: pisanje in lepljenje napisov z nasilno vsebino) ali v narekovajih šele za ustreznim izrazom dodate: poznano kot »mazaške akcije«. Taka pojasnila pa so le redko res potrebna, saj bralci in bralke iz sobesedila razumejo, za kaj gre, in se počasi naučijo novega, ustreznejšega termina.