Ko se Y in I izgovarjata kot J

Pozdravljeni, v osrednjem slovenskem dnevniku sem naletela na ta zapis: »Zaradi zaprtih broadwajskih dvoran bo gledališko delo o zakonskem trikotniku na britanskem dvoru lahko videlo širše občinstvo.« Sklepam, da je to pravilno, ampak meni se vseeno zdi nenavadno, da je namesto Y pisan J. Lahko razložite?

Spoštovana bralka je naletela na eno od pravopisnih čeri, ki se skrivajo globoko pod gladino: gre namreč za pravopisno napotilo, ki ni najbolj znano in – kot bomo videli v nadaljevanju – tudi ne v največji meri spoštovano. Pravopis nam namreč veli naslednje:

– Pri imenih s končnim -y, ki se izgovarja kot j, ga pri sklanjanju tudi obravnavamo kot j – torej sklanjamo Broadway Broadwaya – in osnove ne podaljšujemo z j. Enako velja tudi za imena, zapisana z -i, ki se ravno tako izgovarjajo z j: Pistoia Pistoie, Lendvai Lendvaia.

– Če pa iz imena na -y tvorimo pridevnik na -ski/ški, se glas j neposredno pred dodanim obrazilom -ski/ški tudi piše kot j (oziroma, kot pravi pravopis, se ti črki pišeta »po domače«): broadwajski, pistojski, lendvajski.

Pri Pistoii in Lendvaiu to najbrž niti ni preveč problematično, pri Broadwayu pa prihaja v rabi do pogostih težav. V tabeli lahko vidimo, kakšno je razmerje v rabi med oblikama -yski in -jski za dve imeni, ki imata v Gigafidi 2.0 obliki na -ski/ški.